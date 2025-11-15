大鬍子哈登燃燒51分鐘　砍41分還寫下生涯第82次大三元紀錄

記者杜奕君／綜合報導

近期陷入低潮的洛杉磯快艇，15日靠著「大鬍子」哈登（James Harden）徹底燃燒，上場51分3秒寫下生涯新高，在2度延長賽以133比127擊敗達拉斯獨行俠。哈登全場狂轟41分、14籃板、11助攻，寫下生涯第82次大三元紀錄，值得一提的是，這不僅僅是快艇隊史首次40分大三元，哈登更以36歲又81天的年紀，成為NBA史上拿下40分大三元的最老球員。

此戰賽前快艇已經苦吞6連敗，團隊士氣及狀態都相當低迷，但今日作客在「NBA盃」小組賽交手獨行俠，兩隊一路呈現激烈拉鋸，快艇在雷納德（Kawhi Leonard）持續因傷缺陣情況下，哈登徹底燃燒，在兩度延長賽情況下，上場時間來到生涯單場最高的51分3秒，最終轟下41分、14籃板、11助攻，率隊艱辛以6分贏球。

快艇除了哈登寫下全場最高的41分外帶大三元之外，祖巴奇（Ivica Zubac）27分、11籃板。至於主場輸球的獨行俠方面，馬歇爾（Naji Marshall）28分、8籃板，羅素（D'Angelo Russell）28分、6籃板、5助攻、2抄截，至於選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）則是16分、5籃板。

哈登單場寫下41分、14籃板、11助攻，生涯第82次大三元，這不僅是快艇隊史首次40分大三元，累積17次40分大三元更是史上第2多紀錄。

另外，哈登也以36歲又81天的年紀，超越NBA退役傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird），成為史上拿下40分大三元數據的最年長球員。

不過，快艇雖然中止6連敗，但目前開季至今仍僅有4勝8敗，西區戰績僅排名第10位。至於獨行俠近況則更為慘淡，近8戰苦吞7敗，目前開季戰績3勝10敗排名西區倒數第2位。

▲快艇「大鬍子」哈登出賽超過51分鐘，猛砍41分大三元。（圖／路透）