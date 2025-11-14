崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

運動雲

▲韓國崔因鎬(右)以15分20秒334拿下金牌、蔡承軒(中)僅僅以0.006秒差距驚險打敗趙祖政(右)奪下金牌、屏東林欣妤、李芸錚包辦1000公尺爭先賽大專社會女生組前二。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲韓國崔因鎬(右)以15分20秒334拿下金牌。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今在台南市永大溜冰場進行第二天賽事，今進行10000公尺淘汰和1000公尺爭先賽，屏東選手表現精彩，在競爭激烈的大專社會男女子組共摘下3金，唯一1金被韓國亞運選手崔因鎬帶走，彌補了他在2年前於杭州亞運被中華隊黃玉霖最後一腳搶走金牌遺憾！

台灣國際滑輪溜冰公開賽於2019年開始舉行，今年邁進第4屆，共有來自17國逾千名好手參賽，吸引許多來自歐洲與亞洲多國菁英選手參賽來訪，外國選手中，韓國陣容最大陣仗，包括杭州亞運會男子 1000 公尺爭先賽金牌、33歲韓國速度王崔光浩 (Choi Gwang-ho)，還有摘下去年世錦賽及亞錦賽青男10000 公尺雙金得主姜秉鎬（KANG BYUNG HO）。

此外，還有不少國外知名選手，包括哥倫比亞的滑輪飛人 Steven Villegas Ceballos及哥倫比亞滑輪天后 Gabriela Rueda等名將參賽，台灣也是精銳盡出，今年成都世運3銀得主郭立陽(男子200公尺雙人計時)、趙祖政(男子5000公尺計分)和劉懿萱(女子500公尺爭先賽)和甫於世界競速溜冰錦標賽馬拉松包辦前四的「黃金女團」劉懿萱、施沛妤、李巧容等世界級戰將全部到齊。

▲蔡承軒(中)僅僅以0.006秒差距驚險打敗趙祖政(右)奪下金牌。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲蔡承軒(中)僅僅以0.006秒差距驚險打敗趙祖政(右)奪下金牌。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

今在天氣放晴下舉行10000公尺淘汰賽和1000公尺爭先賽，在高中男子組中有去年世錦賽青男金牌南韓姜秉鎬再度對上銀牌台灣潘承宇，但不料姜秉鎬在前面幾圈就因跌倒提前出局，最後變成桃園農工潘承宇和興華高中鍾昀翰對決，但潘承宇過早發動攻擊下，鍾昀翰最後反超拿下高男組金牌。

競爭最激烈的10000公尺淘汰賽大專社會男子組共有26人參賽，陣中有許多知名老將，包括兩屆亞運金牌30歲老將趙祖政、杭州亞運3000公尺接力金牌黃玉霖和韓國33歲速度王崔光浩等名將。

但令人意外的是崔光浩因拉肚子沒有下場，但另三名韓國選手卻在下午決賽時一路保持在前列，趙祖政在後面伺機而動，但最後4人形成兩名韓國、兩名台將對決局面，最終被韓國崔因鎬以15分20秒334拿下金牌，趙祖政以15分20秒418屈居第二。

有趣的是，崔因鎬、崔光浩便是在杭州亞運男子滑輪競速3000公尺接力決賽中，被台灣黃玉霖在最後衝終點時伸腿逆轉奪走金牌的選手，當時一頭金髮的崔因鎬賽後更是忍不住崩潰大哭，如今時隔兩年之後，崔因鎬來到台灣今順利讓他拿下10000公尺淘汰賽金牌。

當時一頭金髮的崔因鎬如今已經重新變回黑髮，很開心的說，「今天要謝謝我的另兩位隊友的協助，讓我可以如願拿下金牌，特別是在台灣拿到金牌讓我更加開心！」

提到兩年前杭州亞運3000公尺接力決賽中遭到中華隊黃玉霖衝終點伸出一腳逆轉奪走金牌的事情，崔因鎬還是帶有點尷尬笑笑說，「亞運是很大的比賽，這件事情我已經克服了，但經過那件事情後，我有更加努力的練習，也轉化成今天想拿金牌的動力！

▲屏東林欣妤、李芸錚包辦1000公尺爭先賽大專社會女生組前二。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲屏東林欣妤、李芸錚包辦1000公尺爭先賽大專社會女生組前二。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

