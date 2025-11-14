「龍王」巴恩斯28分10籃板8助攻　暴龍2連勝站上東區前6位

記者杜奕君／綜合報導

多倫多暴龍14日作客挑戰克里夫蘭騎士，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）表現大放異彩，全場繳出28分、10籃板、8助攻、5阻攻，加上奎克利（Immanuel Quickley）也轟下25分，最終暴龍126比113擊敗強敵騎士，不僅拿下2連勝，戰績也站上東區第6位。

暴龍今日挑戰「背靠背」出賽的騎士，此戰騎士先發主控賈蘭德（Darius Garland）由於腳姆指受傷再度缺陣，但騎士首節靠著「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）領軍，仍以30比29取得領先。

不過暴龍次節開始強勢猛攻，單節灌進38分帶動下，半場打完取得67比54的雙位數領先優勢。

但下半場開打後，騎士持續追分，3節打完追到僅5分差，但暴龍靠著奎克利連續飆進兩記三分球，加上巴瑞特（RJ Barrett）拋射得手，末節又拉開13分的安全領先優勢。

終場前1分37秒，暴龍一哥巴恩斯強勢切入得手，此時球隊已經拉開多達17分領先，勝負也就此底定，最終暴龍就以13分之差帶走勝利。

暴龍此戰5人得分達雙位數，巴恩斯攻下28分、10籃板、8助攻、5阻攻表現全面，奎克利25分、6助攻。

騎士在日前取得4連勝後，近3戰吞下2敗，此戰以米歇爾砍下全場最高31分外帶6籃板、6助攻。目前騎士8勝5敗排在東區第4位，至於暴龍則是7勝5敗暫列東區第6位。

▲暴龍巴恩斯砍下28分、10籃板、8助攻、5阻攻，率隊撂倒強敵騎士。（圖／達志影像／美聯社）