NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

記者杜奕君／綜合報導

因病導致連續缺席3戰，金州勇士王牌球星柯瑞（Stephen Curry）12日終於在對上奧克拉荷馬雷霆之戰回歸上陣，不過「咖哩大神」全場手感欠佳僅拿11分，勇士也以24分之差慘敗。值得一提的是，此前在NBA職業生涯出賽1193場比賽，都沒有任何「惡意犯規」的柯瑞，此戰卻被吹判了一次一級惡意犯規，為職業生涯首見狀況。

先前在客場之旅遭遇病毒感染，導致生病連續缺陣3場的勇士一哥柯瑞，今日在球隊開啟客場6連戰之旅的首場比賽正式回歸，不過面對強敵雷霆，柯瑞全場表現平平僅拿11分，球隊最終也以102比126敗北。

但此戰場上一大「另類焦點」，就是球風向來屬於「乖乖牌」的柯瑞，卻在首節尾聲為了封阻對手喬伊（Isaiah Joe）的三分出手投籃，導致未給予喬伊足夠的下落空間，遭到裁判給予一次一級惡意犯規吹判，這也是現年37歲的柯瑞職業生涯17年以來，首次被吹惡意犯規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後談到柯瑞的回歸首戰表現欠佳時表示，「我一點不驚訝，柯瑞今晚的狀態不夠犀利，畢竟他已經一整周都沒有打球，只在過去兩天做了一些訓練。」

柯爾也強調，「我們能讓柯瑞重新找回一些比賽感覺，這已經很重要，希望他很快就能回到應有的節奏。」

勇士明天還要繼續在客場「背靠背」面對另一支西區勁旅聖安東尼奧馬刺，對此柯瑞本人則強調，「我希望明天我能出賽，感冒後我在床上休息了兩天才恢復，我還需要多一點時間，但感覺上身體狀態已經好多了。」

▲勇士「咖哩大神」柯瑞吞下生涯17年來首次惡意犯規。（圖／路透）