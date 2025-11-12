運動雲

>

NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

記者杜奕君／綜合報導

因病導致連續缺席3戰，金州勇士王牌球星柯瑞（Stephen Curry）12日終於在對上奧克拉荷馬雷霆之戰回歸上陣，不過「咖哩大神」全場手感欠佳僅拿11分，勇士也以24分之差慘敗。值得一提的是，此前在NBA職業生涯出賽1193場比賽，都沒有任何「惡意犯規」的柯瑞，此戰卻被吹判了一次一級惡意犯規，為職業生涯首見狀況。

先前在客場之旅遭遇病毒感染，導致生病連續缺陣3場的勇士一哥柯瑞，今日在球隊開啟客場6連戰之旅的首場比賽正式回歸，不過面對強敵雷霆，柯瑞全場表現平平僅拿11分，球隊最終也以102比126敗北。

但此戰場上一大「另類焦點」，就是球風向來屬於「乖乖牌」的柯瑞，卻在首節尾聲為了封阻對手喬伊（Isaiah Joe）的三分出手投籃，導致未給予喬伊足夠的下落空間，遭到裁判給予一次一級惡意犯規吹判，這也是現年37歲的柯瑞職業生涯17年以來，首次被吹惡意犯規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後談到柯瑞的回歸首戰表現欠佳時表示，「我一點不驚訝，柯瑞今晚的狀態不夠犀利，畢竟他已經一整周都沒有打球，只在過去兩天做了一些訓練。」

柯爾也強調，「我們能讓柯瑞重新找回一些比賽感覺，這已經很重要，希望他很快就能回到應有的節奏。」

勇士明天還要繼續在客場「背靠背」面對另一支西區勁旅聖安東尼奧馬刺，對此柯瑞本人則強調，「我希望明天我能出賽，感冒後我在床上休息了兩天才恢復，我還需要多一點時間，但感覺上身體狀態已經好多了。」

▲勇士柯瑞、柯爾。（圖／路透）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞吞下生涯17年來首次惡意犯規。（圖／路透）

關鍵字： NBA柯瑞勇士Stephen Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

37來最慘！上季打進年度總冠軍賽的溜馬　開季1勝10敗成聯盟爐主

37來最慘！上季打進年度總冠軍賽的溜馬　開季1勝10敗成聯盟爐主

台北戰神迎主場開幕戰　錢肯尼、張兆辰、沛沛演繹穿搭全新商品

台北戰神迎主場開幕戰　錢肯尼、張兆辰、沛沛演繹穿搭全新商品

「咖哩大神」柯瑞病癒卻低迷僅拿11分　勇士慘輸衛冕軍雷霆24分

「咖哩大神」柯瑞病癒卻低迷僅拿11分　勇士慘輸衛冕軍雷霆24分

才帥一場又傷了！　太陽砍將格林腿傷將缺席4到6周

才帥一場又傷了！　太陽砍將格林腿傷將缺席4到6周

捷報！世界健力錦標賽　謝宗庭、黃彥慈合奪3面金牌

捷報！世界健力錦標賽　謝宗庭、黃彥慈合奪3面金牌

堅持信念逆轉勝　陳之敏2025聲寶女子公開賽奪冠

堅持信念逆轉勝　陳之敏2025聲寶女子公開賽奪冠

單場投不進31球寫紀錄　活塞一哥康寧漢仍寫超猛46分大三元

單場投不進31球寫紀錄　活塞一哥康寧漢仍寫超猛46分大三元

雲豹開季5連勝完美不敗　克羅馬奪第5周MVP

雲豹開季5連勝完美不敗　克羅馬奪第5周MVP

UBA大專籃球聯賽換官方贊助　UNDER ARMOUR接手注入嶄新能量

UBA大專籃球聯賽換官方贊助　UNDER ARMOUR接手注入嶄新能量

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

【輔大醫院濺血】男泌尿科診間抽刀！名醫江漢聲負傷奪門驚逃

熱門新聞

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

快訊／樂天桃猿選手深夜拋震撼彈！IG發黑白文「野球人生終了！」

古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道

備戰WBC出征東京巨蛋交流　韓國二壘手：比台北大巨蛋好吧

開除Nico成真！獨行俠總管「震撼交易」唐西奇9個月後被炒

兄弟打擊教練丹尼爾投奔大都會　莎菈動向成焦點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

2即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

3古久保遭撤換　樂天慣用手法被翻出

4韓國二壘手：東京巨蛋比台北大巨蛋好吧

5交易唐西奇9個月後　獨行俠總管被炒

最新新聞

1國王換帥風暴　毛加恩親上火線說明

2林樂軍談偶像今永昇太下一站：去道奇吧

3台日韓球員、女孩簽名會限量開賣

4黑豹旗／克服12小時長征！東體速度戰6比2勝中興　闖進32強

5NBA生涯17年首見　柯瑞領惡意犯規

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

【南方澳土石流】鳳凰颱風豪雨炸宜蘭！馬路遭泥水淹沒

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

【紙飛機意外插頭上】浪漫婚禮突反轉！新人表情太真實

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366