恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季傷癒復出表現大爆發，11日作客挑戰芝加哥公牛一役，溫班亞瑪又寫下NBA史無前例神紀錄，單場砍下38分、12籃板、5助攻、5阻攻，成為聯盟史上首位單場至少拿下「35分、10籃板、5助攻、5阻攻、5顆三分球」的選手，也幫助黑衫軍以121比117勝出，喜迎3連勝。

本季打出問鼎季後賽的強大氣勢，馬刺最大關鍵要角首推克服上季「血栓」病況的溫班亞瑪，這位全能長人自開季就一路展現宰制全聯盟的超猛身手，儼然成為聯盟新世代頭號門面要角。

今日作客風城挑戰公牛，馬刺雖然前3節打完陷入落後9分困境，但溫班亞瑪末節領軍打出強大反攻氣勢，法國怪物單節狂砍18分，包含一記追平三分彈，以及終場前27.9秒的超前三分球，全場溫班亞瑪狂轟38分、12籃板、5助攻、5阻攻，攻守俱佳表現也幫助馬刺逆轉拿下3連勝。

根據數據統計，溫班亞瑪也成為聯盟史上首位單場能至少砍下「35分、10籃板、5助攻、5阻攻、5顆三分球」的好手，全面身手再度留名青史。

除了溫班亞瑪繳出優異表現，馬刺「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）有21分、4籃板、5助攻貢獻，卡索（Stephon Castle）19分、5籃板、11助攻、3抄截，都是贏球功臣。馬刺目前戰績8勝2敗，排名高居西區第2位。

苦吞3連敗的公牛方面，即便全場共6人得分達雙位數，射手赫爾特（Kevin Huerter）23分、5籃板、5助攻，瓊斯（Tre Jones）20分、7籃板、7助攻、2抄截。

▲馬刺溫班亞瑪寫下NBA首見神紀錄，率隊強勢3連勝。（圖／路透）