運動雲

>

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本季傷癒復出表現大爆發，11日作客挑戰芝加哥公牛一役，溫班亞瑪又寫下NBA史無前例神紀錄，單場砍下38分、12籃板、5助攻、5阻攻，成為聯盟史上首位單場至少拿下「35分、10籃板、5助攻、5阻攻、5顆三分球」的選手，也幫助黑衫軍以121比117勝出，喜迎3連勝。

本季打出問鼎季後賽的強大氣勢，馬刺最大關鍵要角首推克服上季「血栓」病況的溫班亞瑪，這位全能長人自開季就一路展現宰制全聯盟的超猛身手，儼然成為聯盟新世代頭號門面要角。

今日作客風城挑戰公牛，馬刺雖然前3節打完陷入落後9分困境，但溫班亞瑪末節領軍打出強大反攻氣勢，法國怪物單節狂砍18分，包含一記追平三分彈，以及終場前27.9秒的超前三分球，全場溫班亞瑪狂轟38分、12籃板、5助攻、5阻攻，攻守俱佳表現也幫助馬刺逆轉拿下3連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據數據統計，溫班亞瑪也成為聯盟史上首位單場能至少砍下「35分、10籃板、5助攻、5阻攻、5顆三分球」的好手，全面身手再度留名青史。

除了溫班亞瑪繳出優異表現，馬刺「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）有21分、4籃板、5助攻貢獻，卡索（Stephon Castle）19分、5籃板、11助攻、3抄截，都是贏球功臣。馬刺目前戰績8勝2敗，排名高居西區第2位。

苦吞3連敗的公牛方面，即便全場共6人得分達雙位數，射手赫爾特（Kevin Huerter）23分、5籃板、5助攻，瓊斯（Tre Jones）20分、7籃板、7助攻、2抄截。

▲馬刺溫班亞瑪寫下NBA首見神紀錄，率隊強勢3連勝。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪寫下NBA首見神紀錄，率隊強勢3連勝。（圖／路透）

關鍵字： 溫班亞瑪馬刺斑馬法國怪物.NBAVictor Wembanyama

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

UBA大專籃球聯賽14日點燃戰火　政大男籃挑戰冠軍6連霸

UBA大專籃球聯賽14日點燃戰火　政大男籃挑戰冠軍6連霸

小拳石的逆襲！　魔術班恩神扯後仰三分絕殺撂倒拓荒者

小拳石的逆襲！　魔術班恩神扯後仰三分絕殺撂倒拓荒者

快訊／新北國王代理主帥出爐！　「藤真胖」洪志善暫代總教練

快訊／新北國王代理主帥出爐！　「藤真胖」洪志善暫代總教練

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

轟36分台籃生涯代表作　獵鷹翟蒙奪PLG單周MVP

轟36分台籃生涯代表作　獵鷹翟蒙奪PLG單周MVP

金童唐西奇狂轟38分捕黃蜂　湖人近7戰強勢奪6勝

金童唐西奇狂轟38分捕黃蜂　湖人近7戰強勢奪6勝

你信不信！活塞6連勝站上東區龍頭　康寧漢大秀戰斧式顏扣美技

你信不信！活塞6連勝站上東區龍頭　康寧漢大秀戰斧式顏扣美技

2025東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

2025東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

快訊／5連敗海神宣布簽烏克蘭國手布里茲克　詹姆斯確定離隊

快訊／5連敗海神宣布簽烏克蘭國手布里茲克　詹姆斯確定離隊

志氣比男球員還高　溪口國小「獵魔女團」出征U19籃球聯盟

志氣比男球員還高　溪口國小「獵魔女團」出征U19籃球聯盟

【鳳凰颱風】登陸菲律賓已釀2死 逾百萬人撤離

熱門新聞

樂天球員直播酸球團　林泓育：冠軍都換總教練，還有什麼不可能？

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

亞棒總發聲明闢謠：未設上海兄弟隊　中國CPB聯賽明年開打

大谷翔平幾乎拿下MVP！連紐約媒體都認了：現在沒人能贏他

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天直播林泓育吐心聲瘋傳　

2新北國王主帥遭開除　僅帶兵7場下台

3中信兄弟教練團休季將異動

4亞棒總發聲明闢謠：中國CPB聯賽未設上海兄弟隊

5大谷翔平幾乎MVP！紐媒都認了

最新新聞

1黃子鵬提FA投奔他隊？幾乎各隊都談

2雲豹開季5連勝　克羅馬奪第5周MVP

3王彥程不排斥各種可能

4UBA大專籃球聯賽　UA接手官方贊助

5韓國二壘手：東京巨蛋比台北大巨蛋好吧

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【泥水灌進街道】明利村災情曝！馬太鞍溪便道被暴漲溪水淹沒

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366