運動雲

>

UBA大專籃球聯賽14日點燃戰火　政大男籃挑戰冠軍6連霸

▲114學年度UBA大專籃球聯賽將於11月14日點燃戰火、運動部洪志昌常務次長出席114學年度大專籃球聯賽開賽記者會、中華民國大專院校體育總會王淑音會長。（圖／運動部提供）

▲114學年度UBA大專籃球聯賽將於11月14日點燃戰火。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，本（114）學年度以「Let’s Play A Game(again) 再一次」作為新賽季的精神引領。其中男子組方面，政治大學將挑戰冠軍「6連霸」大業，並延續跨季50連勝不敗神話。拿下賽史20冠的文化女籃，則要力拚衛冕2連霸。

今日賽季啟動記者會上，運動部洪志昌次長鼓勵所有參與者即使遇上挫折仍要勇敢向前，將每一次經驗當作成長的養分，每一次都是在破關、累積經驗及再次挑戰中不斷升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲114學年度UBA大專籃球聯賽將於11月14日點燃戰火、運動部洪志昌常務次長出席114學年度大專籃球聯賽開賽記者會、中華民國大專院校體育總會王淑音會長。（圖／運動部提供）

▲運動部洪志昌常務次長出席114學年度大專籃球聯賽開賽記者會。（圖／運動部提供）

運動部洪志昌次長表示很高興能夠代表運動部與大家一同迎接新學年度的UBA賽事，相信大家都已經準備好在新球季大顯身手，感謝大專體總的規畫辦理，以及各企業的大力贊助支持，讓大專籃球聯賽越來越好。

本季UBA預賽將由男一級預賽率先開打，北部8支勁旅將於114年11月14日至21日在輔仁大學會師，另8支球隊於12月2日至9日首度前進虎尾科大。

後續將在僑光科大、臺灣體大、政治大學和臺灣藝大接續進行；公開女一級賽事預賽則是於11月25日至27日在臺灣體大展開，後續將於臺灣科大及首度在清華大學進行，男女賽事並於115年4月17至19日決戰台北小巨蛋。

114學年度新賽季場上依舊話題不斷，由公開男二級重返一級戰場的中興大學、中信學院、臺灣大學及僑光科大，將挑戰上季完成公開男一級5連霸並續寫跨季50連勝紀錄的政治大學。

而在公開女一級的部分，由隔2個賽季重回公開一級的清華大學及睽違多年重返一級的輔仁大學，盼穩步向前延續佳績，而上季斬斷世新大學的5連霸、拿下賽史最多20冠的文化女籃能否守住后座，以及世新大學經歷陣容洗牌本季全力補強是否重返后座都值得期待。

本學年度UBA在賽事轉播上也迎來重大突破，延續過往電視轉播鎖定緯來體育台、網路直播看Line Today及大專體總YouTube頻道SSUtv、中華電信MOD看愛爾達體育4台，本季大專體總攜手Hami Video擴大轉播服務及收視體驗，本季UBA共208場直播場次，都能透過Hami Video進行即時收看及賽後重看的服務，也是首個涵蓋UBA所有直播場次的單一平台。

▲114學年度UBA大專籃球聯賽將於11月14日點燃戰火、運動部洪志昌常務次長出席114學年度大專籃球聯賽開賽記者會、中華民國大專院校體育總會王淑音會長。（圖／運動部提供）

▲中華民國大專院校體育總會王淑音會長。（圖／運動部提供）

關鍵字： UBA大專籃球聯賽政大6連霸50連勝台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

小拳石的逆襲！　魔術班恩神扯後仰三分絕殺撂倒拓荒者

小拳石的逆襲！　魔術班恩神扯後仰三分絕殺撂倒拓荒者

快訊／新北國王代理主帥出爐！　「藤真胖」洪志善暫代總教練

快訊／新北國王代理主帥出爐！　「藤真胖」洪志善暫代總教練

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

轟36分台籃生涯代表作　獵鷹翟蒙奪PLG單周MVP

轟36分台籃生涯代表作　獵鷹翟蒙奪PLG單周MVP

金童唐西奇狂轟38分捕黃蜂　湖人近7戰強勢奪6勝

金童唐西奇狂轟38分捕黃蜂　湖人近7戰強勢奪6勝

你信不信！活塞6連勝站上東區龍頭　康寧漢大秀戰斧式顏扣美技

你信不信！活塞6連勝站上東區龍頭　康寧漢大秀戰斧式顏扣美技

2025東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

2025東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

快訊／5連敗海神宣布簽烏克蘭國手布里茲克　詹姆斯確定離隊

快訊／5連敗海神宣布簽烏克蘭國手布里茲克　詹姆斯確定離隊

志氣比男球員還高　溪口國小「獵魔女團」出征U19籃球聯盟

志氣比男球員還高　溪口國小「獵魔女團」出征U19籃球聯盟

灰狼狂轟本季新高「144分」　蟻人艾德華茲領軍2連勝

灰狼狂轟本季新高「144分」　蟻人艾德華茲領軍2連勝

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

熱門新聞

樂天球員直播酸球團　林泓育：冠軍都換總教練，還有什麼不可能？

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

亞棒總發聲明闢謠：未設上海兄弟隊　中國CPB聯賽明年開打

大谷翔平幾乎拿下MVP！連紐約媒體都認了：現在沒人能贏他

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天直播林泓育吐心聲瘋傳　

2新北國王主帥遭開除　僅帶兵7場下台

3中信兄弟教練團休季將異動

4亞棒總發聲明闢謠：中國CPB聯賽未設上海兄弟隊

5大谷翔平幾乎MVP！紐媒都認了

最新新聞

1黃子鵬提FA投奔他隊？幾乎各隊都談

2雲豹開季5連勝　克羅馬奪第5周MVP

3王彥程不排斥各種可能

4UBA大專籃球聯賽　UA接手官方贊助

5韓國二壘手：東京巨蛋比台北大巨蛋好吧

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【泥水灌進街道】明利村災情曝！馬太鞍溪便道被暴漲溪水淹沒

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366