UBA大專籃球聯賽14日點燃戰火　政大男籃挑戰冠軍6連霸

▲114學年度UBA大專籃球聯賽將於11月14日點燃戰火。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽新球季即將在11月14日點燃戰火，本（114）學年度以「Let’s Play A Game(again) 再一次」作為新賽季的精神引領。其中男子組方面，政治大學將挑戰冠軍「6連霸」大業，並延續跨季50連勝不敗神話。拿下賽史20冠的文化女籃，則要力拚衛冕2連霸。

今日賽季啟動記者會上，運動部洪志昌次長鼓勵所有參與者即使遇上挫折仍要勇敢向前，將每一次經驗當作成長的養分，每一次都是在破關、累積經驗及再次挑戰中不斷升級。

▲運動部洪志昌常務次長出席114學年度大專籃球聯賽開賽記者會。（圖／運動部提供）

運動部洪志昌次長表示很高興能夠代表運動部與大家一同迎接新學年度的UBA賽事，相信大家都已經準備好在新球季大顯身手，感謝大專體總的規畫辦理，以及各企業的大力贊助支持，讓大專籃球聯賽越來越好。

本季UBA預賽將由男一級預賽率先開打，北部8支勁旅將於114年11月14日至21日在輔仁大學會師，另8支球隊於12月2日至9日首度前進虎尾科大。

後續將在僑光科大、臺灣體大、政治大學和臺灣藝大接續進行；公開女一級賽事預賽則是於11月25日至27日在臺灣體大展開，後續將於臺灣科大及首度在清華大學進行，男女賽事並於115年4月17至19日決戰台北小巨蛋。

114學年度新賽季場上依舊話題不斷，由公開男二級重返一級戰場的中興大學、中信學院、臺灣大學及僑光科大，將挑戰上季完成公開男一級5連霸並續寫跨季50連勝紀錄的政治大學。

而在公開女一級的部分，由隔2個賽季重回公開一級的清華大學及睽違多年重返一級的輔仁大學，盼穩步向前延續佳績，而上季斬斷世新大學的5連霸、拿下賽史最多20冠的文化女籃能否守住后座，以及世新大學經歷陣容洗牌本季全力補強是否重返后座都值得期待。

本學年度UBA在賽事轉播上也迎來重大突破，延續過往電視轉播鎖定緯來體育台、網路直播看Line Today及大專體總YouTube頻道SSUtv、中華電信MOD看愛爾達體育4台，本季大專體總攜手Hami Video擴大轉播服務及收視體驗，本季UBA共208場直播場次，都能透過Hami Video進行即時收看及賽後重看的服務，也是首個涵蓋UBA所有直播場次的單一平台。

▲中華民國大專院校體育總會王淑音會長。（圖／運動部提供）