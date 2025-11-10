運動雲

你信不信！活塞6連勝站上東區龍頭　康寧漢大秀戰斧式顏扣美技

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞10日以111比108戰勝費城七六人，喜迎一波6連勝，「汽車城」大軍開季至今打出8勝2敗佳績，更是登頂東區龍頭席位。其中，活塞陣中主力球星康寧漢，此戰不僅轟下全隊最高26分、11助攻，還在比賽中上演一記精彩暴力單臂顏扣對手美技，展現新世代活塞少主的霸氣與決心。

身為2021年NBA選秀狀元，9月才剛過24歲生日的康寧漢，在上個賽季打出破繭而出表現，場均26.1分、6.1籃板、9.1助攻，生涯首度入選聯盟明星賽也拿下年度第3隊殊榮，也幫助活塞重返久違的季後賽行列。

本季康寧漢表現依舊亮眼，加上活塞陣容中包括「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）、湯普森（Ausar Thompson）整體表現都持續進步，活塞整體戰績更是在東區異軍突起，連同此戰擊敗七六人在內，近期活塞拿下本季最長6連勝佳績，戰績8勝2敗站上東區龍頭。

此戰康寧漢不僅砍下26分、4籃板、11助攻、1抄截，比賽中更在弧頂一次持球單打情況下，左手運球強勢切入，面對七六人內線籃板魔人卓拉蒙德（Andre Drummond）封阻下，康寧漢直接躍起單臂戰斧劈扣，霸氣拿下兩分入袋。

康寧漢完成此次精彩戰斧式顏扣後，也霸氣怒吼並和隊友擊掌，此戰最後決勝時刻，他更在終場前16.9秒飆進關鍵致勝翻身跳投，也奠定最終活塞3分贏球結果。

目前康寧漢開季前10戰平均能攻下25.6分、4.7籃板、9.8助攻外帶1抄截，無論個人表現或是團隊戰績，都開出亮眼紅盤。

▲活塞康寧漢率隊6連勝，目前坐上東區龍頭大位。（圖／路透）

▲活塞康寧漢率隊6連勝，目前坐上東區龍頭大位。（圖／路透）

關鍵字： 康寧漢活塞NBA6連勝Cade Cunningham

