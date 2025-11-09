無敵！雲豹不敗神話持續　麥卡洛轟29分領軍強勢5連勝

▲雲豹麥卡洛領軍打下開季5連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹的開季「不敗神話」持續！雲豹9日進行主場開幕周「背靠背」第2天賽程，對手則是本季奪冠呼聲極高的新北中信特攻，即便前3節一路處於落後局面，但雲豹末節靠著洋將麥卡洛領軍追分，加上曹薰襄飆進超前三分球，雲豹氣勢大振最終以85比78上演精彩逆轉，勇奪開季5連勝，除了持續不敗也穩居聯盟龍頭。

昨天本季主場開幕戰吸引6023位球迷入場，雲豹今日開幕周第2戰，桃園巨蛋主場依舊有4748位球迷到場觀戰，兩日合計共吸引破萬球迷到場力挺。

今日雲豹面對兵多將廣的特攻「閃電軍團」，雲豹開賽就陷入落後局面，次節甚至一度落後達雙位數差距，所幸在克羅馬努力搶分下，半場打完特攻僅以43比38暫時領先。

不過第3節雲豹兩位本土射手莊博元、林信寬開始手感加溫，雲豹縮小落後來到4分差。

末節雲豹主力鋒線麥卡洛開始發揮犀利單打本領，也幫助雲豹扳平比分，隨後曹薰襄飆進超前三分彈，接著麥卡洛開始不斷強勢單打，在他單節狂拿18分，全場29分、12籃板的強勢表現帶動下，最終雲豹就以7分之差奪勝。

雲豹總教練羅德爾表示，「連2天比賽對我們來說是很大的挑戰，這場一開賽看得出來大家都很努力，但命中率的確下滑，我們還是打了48分鐘的好球，希望能一直持續下去。」

羅德爾也說，「通常我不會在賽後記者會上特別點名一名球員，但今天麥卡洛的確給了我們很大的能量，球隊到現在只有打5場，這也是我們遇到的第一次挑戰，之後會回去做檢討與調整。」

身為致勝功臣的麥卡洛則認為，「全隊在這場比賽很努力去搶籃板並且用速度推進，而這也是我們球隊的特色，大家都做得不錯，我自己也投進了一些困難的球，這是一場很棒的團隊勝利。」

「而且球隊始終保持這一種『隨時有人可以頂上』的心態，接下來要繼續維持。」麥卡洛如此說道，「我們要帶著拼勁和熱情去打球，我不太確定是第三節還是第二節的時候，我用大聲說話的方式『激勵』了一下隊友，要大家把能量拉起來、讓比賽動起來，我覺得那確實收到了效果，所以我對這場勝利很滿意。」

此戰雲豹以麥卡洛的29分、12籃板最佳，莊博元11分，米勒10分、10籃板，克羅馬10分、6籃板、7助攻、3抄截。

搞砸大好領先優勢的特攻方面，內馬拿下23分、18籃板，阿巴西18分、5籃板，飛克11分、11籃板、5助攻。

本役拿下本土最高得分的阿巴西賽後則強調，「今天我們開賽就打得很強勢，像教練說的，有做好他想要我們做的事，可惜的是後面有犯規麻煩，下半場開始就沒有像前面這麼強勢，進攻看起來有點猶豫，要快點處理這個問題，我們是一個團隊，每個人都要一起。」

▲特攻阿巴西此戰有18分進帳。（圖／TPBL職籃提供）