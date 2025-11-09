運動雲

力挺運動永續　富邦金控以自願性碳權支持田中馬拉松

▲力挺運動永續，富邦金控以自願性碳權支持田中馬拉松。（圖／富邦金控提供）

▲力挺運動永續，富邦金控以自願性碳權支持田中馬拉松。（圖／富邦金控提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

彰化田中鎮今（9）日迎來一年一度的台灣米倉田中馬拉松，吸引眾多國內外跑者齊聚參賽。富邦金控自2020年起連續第六年贊助這項賽事，並持續推動「Run For Green」跑步植樹計畫，積極結合賽事倡導綠色永續。今年，富邦更首創金融業界，提供田中馬拉松自願性碳權抵換，成為首家以碳權支持大型馬拉松的金融企業，並號召150名員工擔任賽事志工，展現企業推動運動永續的決心。

富邦金控及旗下子公司長期投入推廣健康運動，每年資助超過5億元，並成為唯一贊助台灣四大馬拉松（田中、台北、萬金石、高雄）的金融業者。自2021年起，富邦展開「Run For Green」計畫，結合四大馬拉松賽事，只要跑者賽程累積40公里，富邦就為他們種下一棵樹，鼓勵大家共同參與環保行動。

田中馬拉松是台灣指標性的路跑活動，每年吸引上千名跑者參加。賽事期間涉及交通、物資、醫療等多方面碳排放，富邦金控宣布擴大對綠色賽事的支持，將所購自願性碳權用於抵換田中馬拉松自2022年碳盤查以來至2025年產生的碳排放，展現企業積極參與氣候行動，也希望提升大眾對減碳與永續議題的認識，鼓勵民眾以行動守護地球。

田中馬拉松響應富邦Run For Green理念，賽事中積極推動多項永續措施，包括採用環保咖啡紗製作賽衣、補給站使用無淋膜紙杯，以及選用在地農產品作為補給品，兼顧減碳與支持地方產業。今年更獲得國際社會價值組織SVI頒發全球首份以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）國際認證，使田中馬拉松躍升為具國際影響力的永續運動品牌。

此外，富邦金控今年成立「有志一同」企業志工平台，擴大招募環境、金融、陪伴及賽事四大類志工社群。此次田中馬拉松，富邦金控動員150位員工投入志工行列，並持續推動視障陪跑員培訓、醫護跑者計畫，展現企業對運動與永續發展的全面支持。

今年賽道上，富邦金控「特色分行」再度登場，為跑者提供補給與加油，吸引民眾現場合影。富邦也設置「Run For Green」主題區，提供完賽拍照牆、太陽能手機充電座及永續互動遊戲，不僅讓參賽者留下美好記憶，也能在休憩之餘學習綠色知識。

▲力挺運動永續，富邦金控以自願性碳權支持田中馬拉松。（圖／富邦金控提供）

關鍵字： 田中馬拉松路跑

顏正國「人生殺青宴」　鋼鐵爸承諾：替他照顧妻兒

