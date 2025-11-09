中華隊奪U16女排亞錦賽　寫隊史最佳還晉級U17世錦賽

▲中華隊奪U16女排亞錦賽亞軍，創隊史最佳紀錄。（圖／AVC 亞洲排球聯合會提供）

記者杜奕君／綜合報導

在約旦舉辦的U16亞洲女子排球錦標賽於11月8日落幕，賽前僅有短短15天集訓的中華女排，憑藉堅強意志一路殺進冠軍戰，雖然在最終以2比3惜敗韓國，仍以亞軍成績刷新隊史紀錄，並成功取得明年U17世界女子排球錦標賽門票。

這批代表隊主要由雙十國中、大觀國中和明湖國中選手組成，教練侯雅惠坦言，陣容身高不如兩年前奪季軍時高大，加上賽事因以伊衝突延後至11月，球員們已開學，集訓時間極短，防守默契尚未成熟，原本只設定闖進四強、搶下世錦賽資格為目標。

中華女排在小組賽首戰因印度人數不足獲勝，接著面對身材高大的澳洲隊也順利取勝，再擊敗泰國隊後士氣大增。侯雅惠回憶，剛開始球員們表現緊張，她鼓勵大家要盡快適應賽場，成功擊敗泰國後，團隊氛圍明顯提升。

複賽階段，中華隊先擊退菲律賓，提前晉級四強並鎖定世錦賽資格，雖然後來與日本激戰五局落敗，但在四強戰以速度壓制中國，搶下冠軍賽門票。

冠軍戰面對長期培訓、實力堅強的韓國隊，中華女排先拿下首局，韓國追平後第3局中華隊攻防失誤，韓國率先聽牌。第4局關鍵時刻，中華隊一度落後，主攻手陳亭伊連續4記Ace發球，帶動全隊氣勢逆轉，將戰局延長至決勝第5局。雖然最後以2分之差落敗，仍創下隊史參賽最佳成績。

回顧冠軍賽，侯雅惠表示這場比賽將深刻留在球員心中，第3局失利時她激勵大家，「你們就差那一步，要放棄嗎？不想讓台灣被看見嗎？」球員們紛紛表態要繼續拚戰，迅速調整心態。

全場攻下最高28分、連發4球得分的陳亭伊也說，「不想讓比賽就這樣結束，老天有保佑，大家後面都更拚命。」即使賽後球員難掩失落落淚，侯雅惠仍肯定大家展現韌性，並表示球員從一開始的緊張到能自主突破，是最大的收穫。

陳亭伊也強調，第2名已經很棒，這只是開始，未來還有更多挑戰，尤其擊敗中國那一刻最令人振奮，對手身高明顯優勢，但中華隊仍成功贏球，對未來信心大增。