破紀錄！格林加盟太陽首秀狂砍29分　美媒大讚：表現近乎完美

休賽季成為鳳凰城太陽最重要補強，現年23歲的砍將格林（Jalen Green）因腿傷缺席開季前8戰後，7日終於披上太陽戰袍首度出賽，格林此戰也徹底展現個人強大得分爆發力，全場投進6記三分球進帳29分、3籃板、3助攻、2抄截，也幫助球隊順利贏球止敗。加盟太陽首秀拿下29分也成為1992年的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）以來隊史次高紀錄，美國媒體更大讚格林的太陽首秀「堪稱完美」。

太陽在休賽季選擇透過交易換來格林，希望和王牌球星「奪命書生」布克（Devin Booker）組成新一代太陽雙槍出擊。

不料格林在季前訓練營就出現大腿筋傷勢，一路缺席所有熱身賽，在2025-26賽季正式開打後，前8戰也都只能高掛免戰牌。

但今日格林「滿血回歸」，在代表太陽的正式首戰表現出色，全場僅出賽22分59秒，就高效率砍下全場最高29分，三分球11投6中，整場正負值高達「+30」，為太陽開出慶祝行情，擊退來訪的洛杉磯快艇，順利贏得勝利。

格林加盟太陽首戰的29分，也成為隊史自1992年的巴克利之後，加盟太陽首秀的單場最高得分紀錄。美國媒體也大讚格林的太陽初登場表現令人驚艷，甚至可說近乎完美。

▲太陽格林本季首度出賽，展現高效率表現砍下29分。（圖／路透）