莫蘭特持續低迷　火箭湯普森28分10籃板7助攻全能秀率隊5連勝

記者杜奕君／綜合報導

近期與球隊管理層關係緊蹦的曼菲斯灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）6日在主場迎戰休士頓火箭之役，整體表現依舊低迷，全場莫蘭特雖有17分、5籃板、8助攻，但19次出手僅中6球還發生6次失誤，反觀火箭湯普森（Amen Thompson）則以5成命中率砍下28分、10籃板、7助攻，幫助球隊124比109贏球，順利奪下5連勝。

▲灰熊莫蘭特、火箭湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊莫蘭特狀態持續低迷，球隊苦吞4連敗。（圖／達志影像／美聯社）

近期狀態火燙的火箭，今日作客挑戰灰熊，灰熊日前才發生球隊一哥莫蘭特遭到球團內部自行禁賽處分，加上團隊傷兵狀況不斷，可說是內憂外患不斷。

此戰火箭開賽雖然砍將杜蘭特（Kevin Durant）投籃狀態低迷，但明星長人森根（Alperen Sengun）以及湯普森攜手領軍出擊，加上團隊戰力均衡發揮，火箭半場打完就以9分壓制地主灰熊。

第3節火箭更靠著此戰先發的奧克基（Josh Okogie）單節獨拿11分，讓火箭趁勢拉開多達21分領先，灰熊雖然末節嘗試追分，但最終反撲無力，火箭就以15分之差輕取灰熊。

火箭此戰即便杜蘭特18投僅5中，繳出本季個人新低11分，但湯普森26投13中砍下28分、10籃板、7助攻、2抄截，加上森根也貢獻20分、16籃板、7助攻，火箭7人得分上雙以優勢火力壓制灰熊。

輸球的灰熊則是苦吞一波4連敗，此戰團隊命中率僅有38.2%，莫蘭特雖然攻下17分、5籃板、8助攻，但全場19投僅6中，正負值為「-15」，也讓球隊近況面臨嚴峻考驗。

▲灰熊莫蘭特、火箭湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭湯普森繳出全能數據表現，幫助球隊拿下5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

NBA莫蘭特火箭湯普森Amen ThompsonJa Morant

【操盤手現身】太子集團洗錢45億　「出事急賣超跑」移送北檢

