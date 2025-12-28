運動雲

健康登板仍具壓制力！　小熊簽下哈維持續補強牛棚

▲Hunter Harvey。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊持續補強牛棚戰力；據MLB官網記者巴斯提安（Jordan Bastian）指出，小熊已與31歲右投後援哈維（Hunter Harvey）達成合約共識，正式加盟。

哈維近兩季飽受傷勢困擾，2025年多數時間都待在傷兵名單，2024年同樣因傷缺陣不少；上季效力皇家期間，他先在4月遭逢右側大圓肌拉傷，8月又出現右側內收肌拉傷，整季僅出賽12場。

不過哈維只要健康登板，壓制力仍相當突出；上季他在10.2局投球中繳出0.00自責分率，僅被敲出6支安打，並送出11次三振，展現高效率的後援表現。

球路方面，哈維擁有4種武器，包含平均約96英里的四縫線速球，並且在上季成為他主要的決勝球；此外還搭配指叉球、曲球與滑球，具備多變配球與三振能力。

生涯累計方面，這位7年資歷的後援投手曾效力金鶯、國民與皇家，總計拿下10勝11敗，生涯自責分率3.11，並在185局投球中累積201次三振。

小熊今年休賽季牛棚調整動作頻頻，哈維也成為最新一筆補強；球團在11月先以2年合約簽下右投馬頓（Phil Maton），並附帶第3年球團選擇權，本月稍早也以1年合約續簽左投提爾巴（Caleb Thielbar），試圖補足戰力缺口。

而上季球隊92勝戰績後段倚重的牛棚主力中，凱勒（Brad Keller）、波默蘭茲（Drew Pomeranz）與基特瑞奇（Andrew Kittredge）如今都已不在陣中；基特瑞奇已在本季冬天稍早被交易至金鶯，凱勒轉戰費城人，波默蘭茲則與天使達成協議，小熊牛棚面臨洗牌，也因此積極尋找可即戰力的投手補強。

關鍵字： 芝加哥小熊MLB

