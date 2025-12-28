大都會球星林多爆爭議！妻挺「反川普準市長」　球迷喊：交易掉

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會當家球星林多（Francisco Lindor）近日再度捲入爭議；美媒指出，隨著隊內多名主力相繼離隊，林多在球隊休息室的處境恐愈發尷尬，外界甚至將內部不合與政治立場牽連在一起。如今林多妻子被點名加入紐約新市長就任委員會，更讓相關討論升溫，部分球迷直言「乾脆把他交易掉」。

根據報導，大都會近期陣容變動劇烈，包括尼莫（Brandon Nimmo）、阿隆索（Pete Alonso）、迪亞斯（Edwin Díaz）、麥克尼爾（Jeff McNeil）等核心戰力陸續離開；美媒認為，這些離隊背後的原因之一，可能與隊內球員與林多之間的摩擦有關。

而外界也出現另一種解讀，認為這不只是單純的球隊人際問題，而是「反川普」的林多與隊內多數支持派之間的對立，政治因素讓休息室關係更加微妙。

在此背景下，林多近期又遭遇可能加劇「逆風」的事件；林多妻子卡蒂亞（Katia）近日被選入當選紐約下一任市長的麥克達尼（Zoran McDani）就任委員會成員，等於正式表態支持這位以「反川普」為鮮明立場的準市長。

此外，卡蒂亞也曾針對美國移民議題表態，強調「敵人不是移民，真正的敵人是獨占財富的1％富裕階層」，相關言論在美國社群也引發討論。

美媒《OutKick》直言，「她非常討厭川普，看起來正是麥克達尼希望參與其中的那種類型人物」，暗示此舉恐對林多在紐約的形象與隊內氛圍造成進一步影響。

另一家美媒《THE SPUN》則整理球迷的負面反應，有人表示「大都會當初應該留下阿隆索，反而該把林多交易出去」，也有人指出「林多球衣銷售量急遽下滑」，甚至出現「希望球隊把林多拿掉」等聲音，對大都會未來戰力與團隊凝聚力感到憂心。