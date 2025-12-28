右打史上最偉大巔峰正在發生？　MLB官網特別撰文解析賈吉　

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟官網近日特別撰文點名洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在拿下2025美聯最有價值球員後，已不只是多一座獎盃那麼簡單，這位強打者正把外界的討論從「當代MVP」推升到歷史高度；他是否正在締造史上右打者最偉大的巔峰期，成為近代棒球最值得追蹤的話題之一。

今年11月中，美國棒球記者協會（BBWAA）票選結果出爐，賈吉獲選2025年美聯MVP，加上他在2022、2024年也曾獲獎，生涯累計3座MVP，成為史上第13位至少拿過3次MVP的球員，與福克斯（Jimmie Foxx）、迪馬喬（Joe DiMaggio）、曼托（Mickey Mantle）、楚奧特（Mike Trout）等傳奇並列，正式躋身「3屆MVP俱樂部」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大聯盟官網在文中強調，單靠MVP頭銜仍不足以完全呈現賈吉近年所帶來的衝擊力；因為這項獎項向來具有投票主觀性，歷史上也曾出現賈吉可能同樣具備資格卻未獲獎的情況，甚至2025年也有其他候選者具備競爭力，然而數據呈現的事實是，賈吉在近4年的攻擊表現已進入「史上罕見」的區間。

官網分析指出，棒球是一項天然對左打者更有利的運動。即便左撇子人口僅約10%至12%，名人堂野手卻有超過40%為左打者，主因在於面對以右投為主的投手族群時，左打者具有視角優勢，且距離一壘更近，長年累積下來也讓右打者在歷史定位上更難以形成壓倒性統治。

因此，當討論「偉大右打者」時，官網選用OPS+作為跨年代比較的主要依據。OPS+為調整聯盟與球場因素後的指標，聯盟平均值為100，數字越高代表相對當代越具統治力；若以至少出賽2000場的右打者來看，赫斯比（Rogers Hornsby）175、福克斯（Jimmie Foxx）163、湯瑪斯（Frank Thomas）156、梅斯（Willie Mays）155、漢克阿倫（Henry Aaron）155等人長期被視為史上最頂尖的右打代表。

賈吉目前雖僅累積1145場出賽，尚未達到「生涯累積型」討論的長青門檻，但官網特別點出，他截至2026年前的生涯OPS+已達179，成為史上出賽至少1000場的右打者中最佳，顯示其巔峰期產出已經足以改寫歷史框架。

其中最核心的論點在於賈吉近4年的巔峰表現。賈吉在2022至2025年4季合計打出.311／.439／.677的打擊三圍，.311打擊率在符合規定打者中僅次於3屆打擊王阿瑞茲（Luis Arraez）的.318，但阿瑞茲的長打率卻比賈吉低了整整260個百分點，呈現出賈吉兼具高打擊率與超巨長打的稀有破壞力。

這段期間賈吉長打率（.677）為全大聯盟第一，領先第二名大谷翔平的.609達68個百分點；上壘率（.439）同樣居冠，領先第二名索托（Juan Soto）的.407達32個百分點，若用OPS+呈現，賈吉四季累計209，等於比聯盟平均高出109%，堪稱近代最誇張的攻擊效率之一。

即便2023年因腳趾扭傷僅出賽106場，賈吉仍繳出OPS+ 176的成績，但相較他本人其實依舊是高檔產出；而在其餘3個球季，賈吉的OPS+分別為2022年210（該年轟出美聯紀錄62轟）、2024年225（1900年現代棒球以來，美聯與國聯右打者最高）、2025年215（同季包辦大聯盟打擊率、上壘率、長打率三冠領先），火力強度堪稱「版本答案」。

官網進一步比對歷史指出，若設定「符合打席規定且OPS+至少200」為門檻，史上只有赫斯比（Rogers Hornsby）曾多次達成，分別在1922、1924、1925與1928年完成；而自1947年棒球整合後，賈吉成為唯一一位在4年內達成3次OPS+至少200的右打者。

此外，自整合年代以來，右打者單季OPS+破200的案例極少，僅有巴格威爾（Jeff Bagwell）1994年213、湯瑪斯（Frank Thomas）1994年212、麥奎爾（Mark McGwire）1998年216、索沙（Sammy Sosa）2001年203等少數例子，使得賈吉近年的「連續高峰」更顯罕見。

在「50轟＋OPS+至少200」的組合上，官網也指出過去史上僅福克斯1932年、麥奎爾1998年、索沙2001年3季達成，如今賈吉一人就擁有3季，直接把門檻變成他的個人領域。

官網同時提到，歷史上仍有其他右打者巔峰期值得比較，包括赫斯比（Rogers Hornsby）1920至1925年的長期壓制、黑人聯盟傳奇吉布森（Josh Gibson）1933至1939年的驚人火力、湯瑪斯（Frank Thomas）1991至1997年的上壘統治力，以及普侯斯（Albert Pujols）2003至2010年的8年穩定輸出，都是不同角度下的「巔峰代表」。

不過最後焦點仍拉回OPS+，並指出當我們進入2026年後，若賈吉能再度打出OPS+破200的球季，他將追平赫斯比保持的右打者紀錄；考量現代棒球投手實力、數據分析與競爭環境都遠高於百年前，一旦達成，賈吉將更有機會被視為「右打者史上最不可比擬的巔峰」代表人物。