大谷翔平專訪曝不是山本、佐佐木大哥　笑虧：他們基本上都在看扁我

▲洛杉磯道奇大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

NHK昨（28日）播出洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平的專訪影片，節目中大谷談到兩位同為日本球員的隊友，山本由伸與佐佐木朗希時，不僅肯定兩人本季貢獻，也揭露3人私下互動十分親近；當被問到自己是否像「大哥」般照顧兩位後輩時，大谷更是笑著否認，還幽默虧說：「他們兩個基本上都在看扁我，尤其是由伸。」

節目中也播出世界大賽連霸後的香檳慶祝畫面，大谷一把抱起山本由伸，而佐佐木朗希則抱著獎盃，三人同框的畫面成為亮點，象徵道奇日籍三人組的凝聚力與好感情。

談到球季一路走來的心情，大谷表示，能以三位日本選手之一的身分共同奮戰，讓他「打從心底感到開心」；他回顧兩位隊友表現時說：「由伸今年真的非常出色、朗希也會在最後成為戰力回來，我覺得兩個人都是很棒的一個賽季。」

至於外界好奇他在隊內是否扮演「大哥」角色，大谷則笑著直接否定：「完全沒有啦，」他隨後還露出壞笑補充「因為他們兩個基本上都在看扁我，尤其是由伸，嘿嘿。」

節目形容，大谷談到兩位後輩時露出在球場上不太會展現的表情，也讓外界看見道奇日籍球員之間不只是隊友關係，更像是能互虧、互相支持的夥伴；隨著3人同隊效應持續發酵，道奇日本連線的一舉一動始終成為球迷關注焦點。