我只想任性享受！大谷翔平專訪感性告白　不想失去把棒球當興趣的心

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

NHK昨（28日）播出洛杉磯道奇日籍二刀流巨星大谷翔平的專訪影片，回顧他在大聯盟第8年、重啟二刀流的一季；節目也安排本季結束後引退的克蕭（Clayton Kershaw）等人以影片方式登場，談及球隊連霸與幕後歷程。

對大谷而言，本季不只是重啟二刀流的關鍵一年，同時也是從兩年前的右肘手術，以及去年11月遭遇左肩脫臼後復出的復活賽季；大谷在節目中回顧二刀流回歸的結果時坦言，能以理想的方式收尾，整體相當滿意，但他也直言，投手方面出賽數並不算多。

大谷說：「就結果而言能以最好的形式結束，所以我覺得應該算是滿分吧，不過以投手身分來說，我並沒有投很多場。」

談到整個賽季一路走來的心境，大谷也透露早就預期復出進度會受到去年左肩傷勢影響，行程勢必延後，因此選擇以「萬全狀態」作為最高原則，直到後半季才正式以二刀流回到實戰舞台。

「今年是復出回歸的一年，我想說去年結束時左肩受傷，會變成有點延後、行程會被往後推的狀態；所以雖然是以萬全準備、從後半段開始的感覺，但能從後半段以二刀流回到實戰，我覺得有確實做到了的實感。」

節目最後，製作單位問他「為了讓大谷翔平能一直是大谷翔平，今後想要珍惜、重視的是什麼？」大谷的回答相當真誠，直言不想失去把棒球當作「興趣」的那份純粹；他說：「我不想抹去把棒球當作興趣的那一面。」

大谷進一步完整闡述自己內心最底層的核心想法，強調不論站上多高的位置、肩上的責任有多重，都希望自己仍能任性地追求技術與想要的棒球，並將這份「趣味」一直保留到引退為止。

他說：「我覺得那份心情應該是最根本的部分，所以不管走到多高的位置，就算必須做的事越來越多、責任也增加，我也還是想任性地去追求技術，或者去追求那種我想要打的棒球；那種比較像興趣、像享受樂趣的部分，我想要保有。應該說，我希望直到引退之前都能保有那樣的部分，我一直以來也都是這樣做的，所以我覺得只要不要改變就好，總之我就是想任性的享受。」