勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

▲勇士傳出可能爭取獨行俠明星長人戴維斯。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅金州勇士，近日被美國媒體爆料，有意爭取隸屬達拉斯獨行俠的明星長人「一眉」戴維斯（Anthony Davis），甚至傳出「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也可能成為勇士用來交易的籌碼之一，但可能需要找來第3隊，才能讓交易正式成真。

美國NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）近日爆料指出，勇士有意得到禁區優質戰力戴維斯，但獨行俠對勇士現有球員不感興趣，因此勇士必須提出更多交易籌碼，或是找來第3隊進行三方交易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Clutch Points》記者席格爾（Brett Siegel）也分析表示，如果勇士果決出手爭取戴維斯，那麼「士官長」巴特勒將成為交易的主軸人選。

至於勇士另一位功勳前鋒格林（Draymond Green），除非是球隊一哥（Stephen Curry）、總教練柯爾（Steve Kerr）以及老闆拉科柏（Joe Lacob）全部同意，否則不可能成為交易籌碼。

席格爾甚至直言表示，勇士管理層一直都認為戴維斯是最適合與格林、柯瑞搭檔的長人，但也相當滿意目前巴特勒對於灣區軍團所帶來的影響力。

▲美媒爆料勇士願意以巴特勒作為交易籌碼，交換戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）