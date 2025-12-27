元坤盃七人制橄欖球國際邀請賽　盼未來朝「台灣賽」目標邁進

▲第六屆元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽熱鬧開踢，創辦人杜元坤院長親自下場參加長春組的表演賽。(元坤運動文創產業有限公司提供)

記者杜奕君／台北報導

2025台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽，27日在台北田徑場火熱開打，賽事創辦人杜元坤也喊話表示，「希望未來將此賽事推廣成為『台灣盃』，成為七人制世界賽事的其中一站，這是我期望達成的夢想。」

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽27日在台北田徑場熱鬧開踢，這次不但邀請了來自日本、韓國與泰國共6所國外知名選校參賽，還有首次辦了高中組比賽，當中尋求公開組3連霸的日本拓殖大學，以及首次來台的韓國延世大學，兩隊首戰就「強碰」展開激烈廝殺，最終雙方實力不相上下7比7握手言和；地主希望台北市立大學則是靠著再見達陣10比7逆轉擊敗台體大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

元坤盃創辦人、高雄義大醫院院長杜元坤在開幕典禮上致詞表示，「站在這裡，看著你們，我只有一句話『你們就是我這六年來，從來不曾放棄的理由。』6年前，世界因新冠肺炎疫情停下來，我不願看到孩子們失去舞台與夢想，所以才創辦元坤盃比賽。身為一個熱愛橄欖球60年的醫生，我選擇站出來，點亮這盞燈，留住這個舞台。辦一個比賽 能年年延續，靠的不是掌聲，而是一次又一次的心聲，那就是「堅持我們都還在」。我在乎的，是讓這個舞台成為孩子們學習勇氣、團隊、尊重與品格的地方。」

杜元坤強調，「元坤盃早已不只是比賽，它是讓年輕人被看見的舞台，是把世界帶進台灣的窗口。我們邀請國外隊伍，不只是為了「強度」，更是為了讓孩子們看到更大的世界。但靠我一人不夠，這不是杜元坤的盃，而是台灣的盃。我希望更多企業、更多社會力量、更多國家資源，能一起把橄欖球這盞燈守住，把舞台放大。」

杜元坤隊參賽選手感性說，你們不缺天分、不缺勇氣，缺的只是被相信與支持。今天你們踏上台北市田徑場草地的那一刻，就是在為台灣橄欖球寫下新的歷史。你們不是只打一場比賽，你們是在證明台灣，值得被世界看見。

為了向下扎根，杜元坤連續第3年的基層培育基金幫助國小、國中和高中學校發展橄欖球運動，至今已超過千萬元，不少學校師生都親自製作感謝狀，甚至還有家長直言，幸好台灣橄欖球界有杜元坤院長，是他幫助台灣橄欖球走出困境，也讓小朋友看到打橄欖球的未來希望。

杜元坤表示，「今年特地舉辦高中組比賽的目的就是傳承，開打前收到日本與韓國等12所高中學校表達參賽意願，因此我未來的目標就是希望能將這場比賽推向國際舞台，讓全世界看到台灣也能成功舉辦令人稱讚的賽事，同時擦亮「元坤盃」這塊招牌，進而成為「台灣賽」。

首次受邀參賽的延世大學，展現出速度與剽悍球風，面對體型壯碩、陣中有多名外籍好手坐鎮的拓殖大學時絲毫不弱下風，上半場率先突圍達陣取得7比0領先優勢，拓殖大學不甘示弱立刻反擊，迅速扳平比數；下半場兩隊都沒能突破對手防線，最終戰平收場。

去年闖進公開組四強的北市大，對戰台體大險些陰溝翻船，好在抓住槍響前的最後一次進攻機會成功達陣，上演精采逆轉勝戲碼。北市大教練洪吉祥指出，即便是在落後局面，球員依舊堅持著不肯服輸的奮戰精神勇往直前，後來居上贏得比賽正如杜院長所言，橄欖球運動的核心精神就是相信隊友、尊重對手、服從裁判，不到最後一刻都不會放棄比賽。

▲第六屆台北元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽在台北田徑場熱鬧開踢，公開組韓國延世大學(白衣)與尋求衛冕三連霸的日本拓殖大學(藍衣)7比7握手言和。(元坤運動文創產業有限公司提供)