運動雲

>

悲情！昔日曾是選秀榜眼新星　懷斯曼本季第2度遭溜馬釋出

▲溜馬前選秀榜眼懷斯曼開幕戰重傷，本季恐就此報銷。（圖／路透）

▲前選秀榜眼懷斯曼本季2度遭到溜馬釋出。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

昔日曾被NBA人氣勁旅金州勇士以首輪第2順位的「選秀榜眼」身分納入陣中，年僅24歲的長人懷斯曼（James Wiseman）在台灣時間27日，遭到印第安那溜馬本季第2度釋出，NBA生涯面臨重大危機。

身高211公分的懷斯曼，在2020年NBA新人選秀會上，讓勇士甘願放棄「球3弟」博爾（LaMelo Ball），選擇將體能、天賦在當時都被極度看好的懷斯曼納入陣中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但懷斯曼僅在勇士待了3季不到（其中1季全季報銷），就遭勇士交易，後續轉戰底特律活塞以及溜馬，雖然在活塞時期曾短暫表現亮眼，但隨後又再度遭遇傷病問題，讓整體成長幅度受到影響。

上賽季懷斯曼又在溜馬開幕戰遭遇左腳跟腱撕裂傷勢，賽季提前報銷，隨後在季中遭到交易至多倫多暴龍，又遭暴龍釋出。

本季懷斯曼先是在7月重回溜馬，但10月底球團為了騰出空間，將懷斯曼釋出，但在12月20日時，溜馬又和懷斯曼簽下10天短約回鍋效力。

但懷斯曼本季至今僅獲得4場出賽機會，場均貢獻3.3分、2籃板，溜馬球團今日則正式宣布，再度裁掉懷斯曼，他也面臨本季2度遭釋出結果，NBA生涯遭遇不小危機。

關鍵字： 懷斯曼NBA溜馬James Wiseman

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

NBA「聖誕大戰」票價出爐！　尼克騎士之戰最便宜要1.3萬台幣

NBA「聖誕大戰」票價出爐！　尼克騎士之戰最便宜要1.3萬台幣

湖人3巨頭可能「聖誕大戰」合體　唐西奇戰火箭有望復出

湖人3巨頭可能「聖誕大戰」合體　唐西奇戰火箭有望復出

海神聖誕公益之旅　蘇文儒領軍為孩子們送暖

海神聖誕公益之旅　蘇文儒領軍為孩子們送暖

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

大和解！和主帥激烈口角　勇士格林親自向全隊致歉

大和解！和主帥激烈口角　勇士格林親自向全隊致歉

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

致敬魔術傳奇砍將T-Mac　咖哩大神柯瑞砍26分打爆魔術

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

快訊／三上悠亞、梓梓「夢幻合體」　被爆私下舉動超暖心

快訊／三上悠亞、梓梓「夢幻合體」　被爆私下舉動超暖心

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

熱門新聞

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基想迎回貝林傑卻卡關！

2當徐若熙軟銀翻譯　樂天王陽明年薪三級跳

3睦那京一日店長現身台北咖啡店

4井端提前定案日本隊8人名單

5約基奇56分鬼神大三元　寫79年來最狂紀錄

最新新聞

1道奇Kiké化身藍色聖誕老人送暖

2賈吉盼球團留貝林傑

3陳偉殷談備戰WBC　勉後輩：成績不會辜負認真準備的人

4湖人大危機！　里夫斯腿傷缺陣4周

5梁培宣布離開北京猛虎隊

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

#李多慧 機場遇小弟弟親切舉高高　好羡慕弟弟哦❤️
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366