悲情！昔日曾是選秀榜眼新星　懷斯曼本季第2度遭溜馬釋出

記者杜奕君／綜合報導

昔日曾被NBA人氣勁旅金州勇士以首輪第2順位的「選秀榜眼」身分納入陣中，年僅24歲的長人懷斯曼（James Wiseman）在台灣時間27日，遭到印第安那溜馬本季第2度釋出，NBA生涯面臨重大危機。

身高211公分的懷斯曼，在2020年NBA新人選秀會上，讓勇士甘願放棄「球3弟」博爾（LaMelo Ball），選擇將體能、天賦在當時都被極度看好的懷斯曼納入陣中。

但懷斯曼僅在勇士待了3季不到（其中1季全季報銷），就遭勇士交易，後續轉戰底特律活塞以及溜馬，雖然在活塞時期曾短暫表現亮眼，但隨後又再度遭遇傷病問題，讓整體成長幅度受到影響。

上賽季懷斯曼又在溜馬開幕戰遭遇左腳跟腱撕裂傷勢，賽季提前報銷，隨後在季中遭到交易至多倫多暴龍，又遭暴龍釋出。

本季懷斯曼先是在7月重回溜馬，但10月底球團為了騰出空間，將懷斯曼釋出，但在12月20日時，溜馬又和懷斯曼簽下10天短約回鍋效力。

但懷斯曼本季至今僅獲得4場出賽機會，場均貢獻3.3分、2籃板，溜馬球團今日則正式宣布，再度裁掉懷斯曼，他也面臨本季2度遭釋出結果，NBA生涯遭遇不小危機。