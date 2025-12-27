運動雲

>

曾在WBC砲轟日本強投戶鄉翔征！　梁培宣布離開北京猛虎隊

▲梁培。（圖／取自梁培X）

▲梁培。（圖／取自梁培X）

記者胡冠辰／綜合報導

曾在2023年世界棒球經典賽（WBC）對日本棒球代表隊敲出驚天全壘打的中國隊外野手梁培，26日透過社群平台X（前推特）發文宣布，將正式離開所屬的中國聯盟球隊「北京猛虎隊」。

梁培在貼文中表示，「這次我決定從北京虎隊退團，最近發文比較偷懶，但即使如此，大家仍對中國棒球抱有興趣，讓我很開心；接下來我打算分享各式各樣的事情，也歡迎各種邀約，」同時也透露未來動向仍待安排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梁培出生於日本東京，棒球生涯從日本基層球隊起步，之後進入東海大菅生高校就讀，並在畢業後加盟北京虎隊，主要守備位置為外野。

他在2023年WBC賽事中代表中國隊出賽4場，合計16打數敲出3支安打、貢獻2分打點，打擊率1成88；值得一提的是，中國隊在對日本隊的小組賽中，梁培曾從讀賣巨人投手戶鄉翔征手中敲出全壘打，該發全壘打不僅成為該場比賽焦點，也是一級賽事中中國隊在小組賽4戰唯一的一轟。

梁培離隊消息曝光後，也引發球迷關注他未來是否將尋求其他聯盟機會，或持續投入推廣中國棒球相關發展。

關鍵字： 梁培、世界棒球經典賽、北京猛虎隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

戰神洛夫頓「罰不到、禁不了」就走人！TPBL承認規章疏漏將納入修正

戰神洛夫頓「罰不到、禁不了」就走人！TPBL承認規章疏漏將納入修正

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

別只關注大谷！「旅外雙金」成核心、韓媒點韓國隊這點在WBC比日本隊更具優勢

日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

日本隊打造歷代最強WBC投手陣　大谷翔平領軍抗衡美國、多明尼加

【也太乖了吧～】幼貓享受高級SPA　全程無辜臉萌度破表XD

熱門新聞

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

井端提前定案日本隊8人名單　大谷參賽無疑、投球計畫春訓後評估

蟻人轟追平三分還砍44分贏不了！約基奇56分鬼神大三元寫79年最狂紀錄

樂天巨人、Kiwoom英雄明年在台春訓　美國熱度退燒全程僅剩2隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基想迎回貝林傑卻卡關！

2當徐若熙軟銀翻譯　樂天王陽明年薪三級跳

3睦那京一日店長現身台北咖啡店

4井端提前定案日本隊8人名單

5約基奇56分鬼神大三元　寫79年來最狂紀錄

最新新聞

1道奇Kiké化身藍色聖誕老人送暖

2賈吉盼球團留貝林傑

3陳偉殷談備戰WBC　勉後輩：成績不會辜負認真準備的人

4湖人大危機！　里夫斯腿傷缺陣4周

5梁培宣布離開北京猛虎隊

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

成東鎰.惠利不愧是父女(?)　德善家一到就先吃別人泡麵

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

#李多慧 機場遇小弟弟親切舉高高　好羡慕弟弟哦❤️
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366