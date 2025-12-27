曾在WBC砲轟日本強投戶鄉翔征！　梁培宣布離開北京猛虎隊

▲梁培。（圖／取自梁培X）



記者胡冠辰／綜合報導

曾在2023年世界棒球經典賽（WBC）對日本棒球代表隊敲出驚天全壘打的中國隊外野手梁培，26日透過社群平台X（前推特）發文宣布，將正式離開所屬的中國聯盟球隊「北京猛虎隊」。

梁培在貼文中表示，「這次我決定從北京虎隊退團，最近發文比較偷懶，但即使如此，大家仍對中國棒球抱有興趣，讓我很開心；接下來我打算分享各式各樣的事情，也歡迎各種邀約，」同時也透露未來動向仍待安排。

梁培出生於日本東京，棒球生涯從日本基層球隊起步，之後進入東海大菅生高校就讀，並在畢業後加盟北京虎隊，主要守備位置為外野。

他在2023年WBC賽事中代表中國隊出賽4場，合計16打數敲出3支安打、貢獻2分打點，打擊率1成88；值得一提的是，中國隊在對日本隊的小組賽中，梁培曾從讀賣巨人投手戶鄉翔征手中敲出全壘打，該發全壘打不僅成為該場比賽焦點，也是一級賽事中中國隊在小組賽4戰唯一的一轟。

梁培離隊消息曝光後，也引發球迷關注他未來是否將尋求其他聯盟機會，或持續投入推廣中國棒球相關發展。