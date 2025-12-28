運動雲

「壁球甜心」王媛砸10萬獎金辦比賽！首屆TSA公開賽高雄登場引近百人角逐

▲「壁球甜心」王媛來自於運動家族。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

▲「壁球甜心」王媛來自於運動家族。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

舉辦比賽對絕大多數的運動選手來說，肯定是最吃力不討好的活，但台灣「壁球甜心」王媛卻選擇了最困難的道路，她與父母親靠一家三人之力今於高雄市岑雅運動中心壁球場舉行了首屆的TSA壁球公開賽，在不到兩個月內籌辦了這場被業界認為是「不可能的任務」，總計有男、女子和兒童組共近百人參賽，也是南部地區首度有這麼大規模的壁球賽事，王媛一人多用連午飯都沒空吃下，看到首日賽程順利落幕後，她興奮的說：「看到觀眾席滿滿的人，還有選手認真比賽的畫面，讓我深受感動！」

「壁球甜心」王媛來自於運動家族，母親潘麗玲是台灣早期自由車女子爭先賽國手，退役後在健身中心接觸並迷上壁球後，只花一年間就選上壁球國手；父親王中堅過去是水中爆破大隊成員並且是乙組蛙式和混合式泳將，王媛則混合了母親的爆發力和父親的耐力，在中二時看到母親打球後也迷上壁球，在母親嚴格的訓練下，王媛在初中三年級就榮膺國手資格至今已超過9年，已經是台灣壁球的資深國手之。

▲由國手王媛主辦的首屆TSA壁球公開賽，堪稱是南部最多人參與壁球賽。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

▲由國手王媛主辦的首屆TSA壁球公開賽，堪稱是南部最多人參與壁球賽。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

「就今年10月我帶王媛去韓國首爾參加短柄牆球亞洲公開錦標賽，王媛為台灣在這個比賽首度拿下銅牌，她就跟我說想辦比賽，她希望為自己訓練的選手搭建舞台，她是我的女兒，也只好跟她一同撩落去！」王媛母親潘麗玲有點無奈又疼惜的說。

結果王家從11月開始籌辦比賽，王媛最開始還擔心會沒人來，結果沒想到反應出奇熱烈，開放報名兩周內就報名額滿，而且王媛還展現絕佳的人緣，像在美國紐約大學壁球隊長、台灣前青年國手蔡欣倫和在美國水牛城就讀的16歲新秀小將徐宛雅都特別從美國搭機飛回台灣熱情參賽，還有印度Dogra Vijendra、西班牙Jos é Maria和香港黃海珊等國外選手參與，其中今天才剛從美國回到台灣的徐媽說：「宛雅曾經跟王媛搭檔過雙打，她很照顧宛雅，而且台灣有人願意靠一已之力辦壁球比賽，我們一定要來參與的。」

▲TSA壁球公開賽開幕典禮由高雄市壁球委員會會長黃慶隆(右3)等貴賓到場。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

由於是臨時舉辦賽事，無法有太大的贊助，但還是有許多贊助商贊助的產品，王媛將所有贊助商商品全部拿出來做開閉幕式的抽獎，最大獎是四支價值在5千元左右的壁球球拍，果然今在開幕典禮上的抽獎活動就送出20多項獎品。

首屆的TSA壁球公開賽今舉行首日賽程，從上午8點15分開打，吸引了包括國手潘紹宇、吳宜臻、潘弈安、鄭毓蓁和今年世壯運個人銅牌王瑞琦等新老國手參與角逐，兩個場地一天內舉行了67場，明天將決定出首屆TSA壁球公開賽的冠軍得主。

▲在美國紐約大學就讀的前青年國手蔡欣倫。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

▲在美國水牛城唸書的16歲新秀小將徐宛雅。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

▲在美國水牛城唸書的16歲新秀小將徐宛雅。（圖／TSA動勢運動推廣工作室提供）

首日賽程中，王家三人成為最忙碌的工作人員，一人多用，特別是王媛一天下來幾乎都沒辦法休息，不僅要做裁判兼唱名還要當記分數小妹，一人身兼數職，但王媛一點都不以為苦說：「蠻累的，但是覺得就是很充實，因為第一次自己這樣辦比賽，我覺得就是很開心，因為就一直有事情也不會特別感到餓，因為有很多人參賽，所以就感覺賽程非常緊湊。」

提到一開始想舉辦TSA公開賽的念頭，她說：「其實我想辦比賽已經很久了，主要是因為我現在也有在教球，有蠻多的學生沒有比賽的機會，有些是要工作有些因為要北上路途過於遙遠而沒辦法參賽，我想幫他們創造一個舞台，一開始很怕沒人報名，但沒想到兩周就爆滿。」雖然兩天辦下來，恐怕會耗掉王媛辛苦存下來超過10萬元以上的獎金，但她說：「看到他們在裡面這樣打，就算即便是初學者，但他們依舊是很努力的要贏，這讓我覺得自己這樣做一切都是值得的！」
 

