最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

▲日本人氣女神三上悠亞迎來福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy正式應援首秀。（圖／TPBL提供）

▲日本人氣女神三上悠亞迎來福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy正式應援首秀。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家今（27）日在台中洲際迷你蛋主場迎戰臺北台新戰神，雖然球隊最終以 69 比 86 不敵對手，但全場所有目光無疑都聚焦在剛加盟「Formosa Sexy」的日本巨星三上悠亞身上。這場萬眾矚目的應援首秀，不僅讓球場一樓座位在開賣瞬間秒殺，現場更被大批慕名而來的粉絲擠得水洩不通，展現女神無與倫比的號召力。

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」的身分驚喜現身夢想家主場，當時極具親和力的應援氛圍獲得球迷瘋狂好評。擁有日本偶像團體 SKE48 背景的她，在離開偶像圈後持續於演藝與時尚領域活躍，本球季夢想家球團正式宣布將其納入啦啦隊陣容，雙方的再度攜手為台灣職籃圈投下一枚震撼彈。

雖然來台不到一週，但三上悠亞為了這場首秀展現了極高的職業素養。Formosa Sexy 隊長梓梓透露，三上為了練好舞步，在日本期間就特別聘請專業舞蹈老師協助，並反覆鑽研梓梓預先錄製好的教學影片，22 日三上一抵達台灣，即便面臨長途飛行的疲憊，也第一時間與梓梓合體練舞，雙方對於舞蹈細節與隊形默契進行了深入對應。

▲日本人氣女神三上悠亞迎來福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy正式應援首秀。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲日本人氣女神三上悠亞迎來福爾摩沙啦啦隊Formosa Sexy正式應援首秀。（圖／記者蔡厚瑄攝）

而今日的首秀中，三上悠亞身穿白色剪裁性感的 Formosa Sexy 啦啦隊制服，並在應援舞蹈中穩站「C位」。她不僅展現了曼妙的身材曲線，更以純熟的舞蹈動作與充滿魅力的眼神電力全開。大批球迷為了捕捉女神風采，將場邊席周邊塞得窒礙難行，甚至連球場走道都一度交通斷絕，現場工作人員需不斷維持秩序以確保賽事順利進行。

