洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

▲賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基外野戰力重要拼圖，貝林傑（Cody Bellinger）的去留如今出現關鍵推力；《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）正積極向球團表態，希望球隊與貝林傑簽下新合約，然而，在球隊同時仍需補強牛棚與先發輪值的情況下，貝林傑的大約需求也讓談判增添難度。

海曼（Jon Heyman）報導指出，賈吉已成為球團在自由市場決策上的重要盟友之一，並且正在力挺球隊簽回貝林傑；身為洋基打線核心與隊長的他，與貝林傑在外野搭配有「高度默契」，而賈吉站在貝林傑這一邊，可能促使球團推動完成他們整個休賽季以來的計畫，與這名30歲外野手談妥新約。

貝林傑先前效力芝加哥小熊，他原本握有一張3年8000萬美元合約的最後一年球員選擇權，但他選擇執行選擇權、跳出合約，改以自由球員身分進入市場，尋求更大合約。

他在2025年交出亮眼成績，整季打擊三圍.272／.334／.480，OPS.814，並敲出29支全壘打，這被視為他近年最佳球季之一，也象徵他在2021、2022年效力洛杉磯道奇期間表現不如預期後，迎來明顯反彈。

隨著市場關注度升溫，外界也開始預估貝林傑的身價，有部分估算指出，他可能希望爭取一張6年合約、年均約3000萬美元的大約。

不過，YES Network記者柯瑞（Jack Curry）則在相關報導中提到，目前「沒有任何球隊接近提供貝林傑所尋求的價碼」，球團對於已進入30歲的球員端出長期合約通常較保守，且傳出洋基想把2026年團隊薪資控制在3億美元以下，也讓談判更具挑戰。

關於貝林傑的可能新東家，外媒點名多支球隊，包括同城的紐約大都會；不過海曼也提到，來自皇后區的大都會競爭「不是需要擔心的威脅」。

此外，其他追求者還包括洛杉磯天使，甚至不排除貝林傑重返他在2013年選秀被挑中的母隊洛杉磯道奇，形成「回娘家」的可能性。

除了外野重砲需求外，洋基同時也在追求更多後援投手深度與新的先發投手；即使總教練布恩（Aaron Boone）曾表示，補強先發投手「並非優先事項」，球團仍在觀望與布局。

關鍵字： 紐約洋基MLB

