特攻貝奇回娘家精準轟炸　夢想家第三節狂丟39分、馬建豪末節5記三分仍難救主

▲新北中信特攻克服雙位數落後，在下半場演逆轉秀擊潰夢想家 。（圖／TPBL提供）



記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL福爾摩沙夢想家今28日在主場洲際迷你蛋迎來「背靠背」賽事，挑戰強敵新北中信特攻。儘管夢想家在上半場一度握有雙位數領先，未料第三節進攻陷入嚴重斷層，遭特攻單節猛轟39分逆轉局勢。雖然夢想家射手馬建豪在第四節單節飆進5記三分球、獨攬16分試圖力挽狂瀾，無奈分差過大，終場夢想家仍以104：118吞下敗仗。

昨日剛在「勝利女神」三上悠亞首秀加持下取勝的夢想家，今日開賽延續火熱手感，首節由霍爾曼（Dakari Holman）與張宗憲、布依德（Julian Boyd）聯手發動17：4的攻勢。儘管特攻謝亞軒與林韋翰隨後在外線還擊，但高柏鎧（Brandon Gilbeck）與霍爾曼迅速穩住陣腳，首節結束夢想家仍維持雙位數領先。

次節，夢想家忻沃克（Randall Walko）完成高難度「四分打」，一度將領先擴大。然而，特攻新洋將貝奇（James Beck）面對前東家毫不留情，多次外線精準轟炸，一度將分差縮小至1分。關鍵時刻蔣淯安挺身而出回敬三分球，幫助夢想家在上半場結束時以57：52守住領先地位。

易籃後場上風雲變色，中信特攻在馬可（Marko Lukovic）與阿巴西的帶領下發動海嘯般的進攻。特攻靠著強悍防守迫使夢想家單節出現高達 10 次失誤，並藉此轉換為快攻得分，打出一波18：3的恐怖攻勢，特攻在第三節單節灌進 39 分，反觀夢想家僅得16分，戰局瞬間翻轉，夢想家陷入17分的大幅落後。

▲新北中信特攻謝亞軒 。（圖／TPBL提供）

進入最後一節，特攻「豹貓連線」阿巴西與謝亞軒持續火力輸出，分差一度擴大至全場最高的24分，此時夢想家馬建豪展現驚人鬥志，他在外線開火，單節三分球8投5中，個人獨拿16分縮小分差。然而阿巴西手感同樣發燙，單節也回敬12分，由於雙方分差過於懸殊，夢想家最終反撲無果，在主場遺憾吞敗。

▲夢想家馬建豪。（資料圖／TPBL職籃提供）

馬可此役繳出33分、19籃板、9助攻全能表現，阿巴西挹注25分、8籃板，貝奇面對前東家轟出6記三分球拿下21分，謝亞軒15分、7助攻，林韋翰10分、6籃板、5助攻、3抄截。

夢想家下半場防守崩盤，霍爾曼29分、11籃板，馬建豪5記三分球拿下20分，蔣淯安攻下13分，高柏鎧12分、15籃板，布依德進帳10分。

夢想家總教練簡浩賽後直言：「我覺得我們就是輸在第三節失誤太多，對手氣勢都打起來，我們卻都悶著打，這都是老問題。」

控衛蔣淯安也針對第三節的崩盤進行檢討，他認為團隊在下半場過於執著想複製上半場成功的模式，卻忽略了對方防守策略的改變。「我們沒有適時去調整進攻，太多球在弧頂和 45 度角丟掉，導致進攻被斷死無法轉換，這是我們必須修正的地方。」