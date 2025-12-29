開幕戰先發卻整季傷停　金鶯1年合約續約艾弗林「賭他回春」

運動雲

▲Zach Eflin。（圖／達志影像／美聯社）

▲Zach Eflin。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯持續為2026年球季補強先發輪值深度，球團今（29日）宣布與右投艾弗林（Zach Eflin）完成續約，以1年大聯盟合約迎回這名熟悉戰力，合約並附帶2027年選擇權（mutual option）；據MLB官網消息指出，艾弗林此約保證金額為1000萬美元。

艾弗林2025年球季受到傷勢影響嚴重，整季3度進入傷兵名單，先是因右側背闊肌拉傷缺陣（4月8日至5月11日），後續又因下背不適兩度掛傷（6月29日至7月23日；7月29日至球季結束）。

他在8月18日接受腰椎微創椎間盤切除手術，雖然術前曾表示可望趕上春訓，但金鶯在訓練營期間可能仍將採取較保守方式調整他的出賽節奏。

在多次傷停之間，艾弗林2025年共先發14場、防禦率5.93，且開季還曾擔任金鶯開幕戰先發；艾弗林也坦言，自己後期是帶著下背不適硬撐投球，最終演變成長期困擾。

不過金鶯對艾弗林的實力仍具信心。球團在2024年交易截止日前從光芒交易取得他，艾弗林隨後在球季尾聲9場登板繳出2.60防禦率，成為金鶯衝刺季後賽的重要拼圖，並協助球隊以91勝71敗拿下美聯外卡席位。

季後賽方面，艾弗林在2024年美聯外卡系列賽第2戰對皇家先發，投4局僅失1分，但金鶯最終仍在該場落敗、遭到淘汰，球季就此畫下句點。

艾弗林生涯先後效力費城人（2016-22）與光芒（2023-24），其中最佳球季出現在2023年，他在坦帕灣先發31場繳出16勝8敗、防禦率3.50，並在美聯賽揚獎票選中名列第6。

金鶯為了替艾弗林騰出40人名單空間，宣布將外野手羅伯森（Will Robertson）指定讓渡（DFA）；而在此之前，巴爾的摩已透過交易自光芒換來右投巴茲（Shane Baz），作為休賽季補強輪值的第一步。

目前金鶯先發輪值配置如下：右投布萊迪許（Kyle Bradish）、左投羅傑斯（Trevor Rogers）、右投巴茲、右投克雷默（Dean Kremer）、右投威爾斯（Tyler Wells），另有左投波維奇（Cade Povich）、右投楊（Brandon Young）、右投蘇亞瑞茲（Albert Suárez）作為深度人選；若艾弗林能趕上2026年開季，有望排在巴茲與克雷默之間擔任第4號先發，威爾斯則可能轉往牛棚。

關鍵字： 巴爾的摩金鶯.棒球坦帕灣光芒MLB

