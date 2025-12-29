運動雲

不是惡霸是導師！洋基羅登私下真面目曝　年輕投手全服了

▲史坦頓3分清壘安建功、羅丹單季200K達陣　洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭。（圖／路透）

▲羅登。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基陣中資深左投羅登（Carlos Rodón）近幾季不僅在場上扛起先發輪值重任，也在球隊內部悄悄扮演起「導師」角色；多名年輕小將近日受訪時透露，羅登願意分享經驗、協助他們適應大聯盟節奏，並強調最重要的是「回到自身優勢」，讓他們在投手丘上更有方向。

華倫（Will Warren）就是對羅登評價極高的投手之一；他指出，羅登最擅長的一點，就是教投手如何「簡化比賽」，把注意力拉回自己的核心能力。

根據《Daily News》記者Gary Phillips報導，華倫受訪時表示：「他幫助我們把比賽簡化了一點，我們很像的一點是，對，我們會去看那些球探報告，也會對他們的弱點和各種情況有個概念，但到最後，讓我們成為羅登和華倫的，是我們的強項，我們會非常依賴那些強項。」

「你必須先去了解卡洛斯，然後你會發現，他其實不像你以為的那樣，是個又大又壞的惡霸；雖然他投球時確實是那樣，我想我們的關係也在我更常待在這裡之後成長了很多。」

華倫在2025球季扛起先發輪值「5號先發」角色，也被視為相對穩定的輪值戰力；他本季累積投球局數162.1局，防禦率4.44；根據Fangraphs數據，華倫該季貢獻WAR 2.1。此外他的FIP為4.07，顯示整體內容可能比防禦率數字更具競爭力。

另一名年輕投手施利特勒（Cam Schlittler）同樣大讚羅登的帶領方式；施利特勒提到，羅登的強度與競爭心令人印象深刻，自己在春訓初見時甚至有些被他「氣場」震懾，但實際相處後發現，羅登願意給予實質協助，也會在細節上提點。

施利特勒受訪時說：「卡洛斯是一個很有強度的人。他很有競爭心，而我尊敬他這一點；顯然，我在春訓時其實不太認識他，我有點被他嚇到，但自從我來到這裡後，他就把我收在他的身邊，他一直是我可以依靠、可以信賴的人。」

施利特勒7月完成大聯盟初登板，但他菜鳥球季表現相當亮眼，首季在大聯盟投73局、防禦率2.96；季後賽方面，他也一度成為洋基的重要功臣之一，在外卡系列賽第3戰成功壓制紅襪，展現大場面能力。

