被大谷開轟隔天遭DFA　克里斯馬特找到新東家回到遊騎兵

▲Nabil Crismatt。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

前響尾蛇投手克里斯馬特（Nabil Crismatt）近日找到新東家；根據外媒《El Extrabase》記者Daniel Álvarez-Montes報導，克里斯馬特已與德州遊騎兵達成協議，雙方簽下一紙小聯盟合約，這也將是他生涯第2度回到遊騎兵體系，力拚新球季重返大聯盟舞台。

克里斯馬特今年31歲，職業生涯至今已經輾轉多支球隊，包括大都會、紅雀、水手、遊騎兵、教士、道奇、響尾蛇與費城人等多達8個球隊；他在大聯盟累積出賽122場，生涯投211局，留下3.71防禦率成績，具備先發與長中繼雙重使用價值。

回顧2025球季，克里斯馬特原本與費城人簽下小聯盟合約，但春訓未能擠進大聯盟名單，整季多在3A利哈伊谷鐵豬隊先發，投了100.1局，防禦率4.04。

由於升上大聯盟無望，他在8月4日被費城人釋出，隨後迅速被因傷兵導致輪值吃緊的響尾蛇延攬；克里斯馬特8月17日升上大聯盟後，成為球隊臨時輪值的重要補洞人選，總計在響尾蛇出賽8場、其中5場先發，投34局，繳出3.71防禦率，為球隊提供不少「能吃局數」的貢獻。

不過響尾蛇季末戰績後繼無力，季後賽希望最終落空，克里斯馬特也在9月26日遭到指定讓渡，球隊此舉主要是為了讓2019年選秀第15輪的長年小聯盟投手波普（Austin Pope）上大聯盟「開箱」；克里斯馬特兩天後被下放到3A雷諾，球季結束後選擇成為自由球員。

值得一提的是，克里斯馬特在DFA前一天對陣道奇的比賽中，被衛冕軍日籍強打大谷翔平，夯出賽季第54轟；該役他長中繼3局，被敲7安包含3轟，失7分其中5責失。

克里斯馬特屬於典型「變化球型投手」，球種十分齊全，包含四縫線速球、伸卡球、卡特球、滑球、曲球與變速球，靠多樣球路掩護較低的速球球速；根據數據顯示，他在2025年平均速球僅約89英里（約143公里）。

關鍵字： 響尾蛇MLB道奇大谷翔平

李聖傑突Cue曾國城合唱　他抱病「唱到咳出來」XD

