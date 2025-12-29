運動雲

「不舒服」會議後大爆發　詹姆斯高效轟24分攜板凳奇兵史密斯擊潰國王

▲詹姆斯在此役展現了職人級的效率，出賽28分鐘的出賽時間內，以84.6%的命中率13投11中，砍下24分、5助攻與3籃板，正負值達+20，在攻防兩端皆起到領袖作用。（圖／路透）

▲詹姆斯出賽28分鐘以84.6%的命中率13投11中，砍下24分、5助攻與3籃板，正負值達+20，在攻防兩端皆起到領袖作用。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

經歷了日前「不舒服」的隊內會議後，洛杉磯湖人隊29日在主場展現了截然不同的精神面貌，即便少了主力後衛「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves），湖人在東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）聯手轟下58分的帶領下，搭配板凳奇兵小史密斯（Nick Smith Jr.）外線爆發，終場以125比101輕取沙加緬度國王，成功終結三連敗低迷，並重返西區前四。

開賽後，即將迎來41歲生日的詹姆斯展現極高效率，首節便多次衝擊籃框單節攻下10分，幫助湖人取得先機。次節輪到東契奇接管比賽，他單節轟下15分，包含多次高難度的單打與三分彈。湖人在第二節末段打出一波13比2的高潮，半場結束以68比53領先國王。

易籃後，湖人火力未歇，詹姆斯與東契奇聯手打出13：2的開局，將領先優勢擴大至26分，儘管國王一度靠著德羅森（DeMar DeRozan）的單打縮小分差，但湖人板凳席此役突然爆發，史密斯在第三節末與第四節初連續飆進三分球穩住陣腳，末節中段湖人再打出10比0攻勢徹底粉碎對手逆轉希望，比賽提前進入垃圾時間。

詹姆斯此役出賽28分鐘，以84.6%的命中率13投11中，砍下24分、5助攻與3籃板，正負值達+20，在攻防兩端皆起到領袖作用，東契奇則貢獻全場最高34分，外加7助攻與5籃板，雖然下半場受限於體力導致效率略微下滑，但他在上半場的強勢表現是拉開比分的關鍵。

此外，本場最大的驚喜莫過於小史密斯，他從板凳出發飆進5記三分球、貢獻21分，有效彌補了里夫斯缺陣後的火力缺口，中鋒艾頓（Deandre Ayton）也走出前役低潮，繳出11分、11籃板的雙十表現，在防守端展現了應有的能量與穩定性，成功守護湖人禁區。

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

