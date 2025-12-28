談林書豪引退　林書緯妙回：今天我不用說太多

▲林書緯對於哥哥林書豪引退儀式到來，強調自己不用說太多。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／新北報導

新北國王28日為傳奇球星林書豪舉行球衣引退儀式，此戰也以86比82逆轉擊敗海神。身為弟弟的林書緯賽後被問到哥哥引退一事，林書緯展現「冷面笑匠」風格幽默表示，「贏球最重要！能在這個日子贏球是最重要的事，我因為很常看到他，今天我不用說太多，我今天不用說太多，他退休這件事，我們家人都知道。」

國王此戰在主場前3節一路落後情況下，末節上演大逆襲順利以4分贏球，也為此戰林書豪球衣退休儀式開出慶祝行情。

上賽季與國王在年度總冠軍賽大戰7場才敗下陣來的海神，球隊一哥胡瓏貿賽後就說，「他是很好的模板與榜樣，感謝他對台灣籃球的付出，謝謝他，給我們一個很好的目標。」

至於國王方面，與林書豪在NBA時期就有好交情的洋將沃許本就搞笑表示，「我才不在乎林書豪！很開心看到林書豪今天回來，我們進球後還能跳起來歡呼，我和林書豪認識很久了，他在場上、場下都是一位很願意幫助隊友的人，很開心我們能在這個特殊的夜晚贏得勝利。」

▲林書豪今日進行球衣引退儀式，國王也在主場順利逆轉勝。（圖／記者李毓康攝）