Netflix釋出專訪！曾豪駒喊話打出凝聚力成就好比賽　也提追尋甚至超越目標

▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

Netflix Japan本周推出世界棒球經典賽（WBC）各國總教練訪談，其中中華隊總教練曾豪駒也談到棒球對台灣的特殊意義；他表示，台灣球迷在國際賽總能展現強大凝聚力，「每次遇到國際賽的時候，它總是能凝聚台灣球迷的力量，來為台灣隊去做加油」，也希望球隊能在經典賽舞台「展現我們拚勁以及想要贏球的一個態度」。

明年3月登場的第6屆世界棒球經典賽，大型串流平台Netflix早已確定取得日本地區獨家播映權，將完整呈現全部47場比賽，Netflix Japan本周也在Youtube上傳中華隊主帥曾豪駒的訪談內容，他透露教練團正積極布局戰力，持續把長期追蹤的優秀選手納入考量，盼最終組成更完整、具競爭力的團隊迎接賽事；曾總強調目標是打造「優異的團隊」，以最好的準備去面對這次經典賽挑戰。

曾豪駒也提到傳統強權日本隊一直是中華隊交手時的重要參考座標；他直言，「日本隊一直以來都是我們在交戰過程中想要追尋的，或者是甚至超越的一個方向，」他也表示中華隊會做好準備，期待能在球場上與日本隊「正面交流」，不論結果如何，都希望呈現精彩內容回饋球迷。

最後談到備戰心態，曾豪駒提到中華隊在前一次優勝的經驗，確實讓球隊的信心與應對能力提升不少，不過他也坦言，接下來要面對的挑戰更大，因為經典賽舞台上將遭遇大聯盟球星，對戰力與抗壓都是考驗。

曾豪駒認為，中華隊想展現的不只是個人能力，而是全隊的凝聚力與拚戰精神；他希望球迷能看到球員們的努力與付出，「讓球迷看到我們的拚勁、我們的努力，去成就一場好的比賽」，把團隊力量打成最好的內容。