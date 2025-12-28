有原航平告別軟銀！3年鷹軍回憶滿滿　點名5捕手「真的滿懷感謝」

▲有原航平。（圖／記者季相儒攝）



記者胡冠辰／綜合報導

有原航平日前與北海道日本火腿鬥士達成加盟協議，他28日也在個人社群平台發文向軟銀告別，回顧3年鷹軍生涯的點滴，並點名5位曾搭配的捕手表達謝意，「真的滿懷感謝。」

有原航平在挑戰大聯盟後於2023年回到日職加盟軟銀，3個球季表現穩定，連續3年繳出雙位數勝投，合計在鷹軍期間拿下38勝；本季他以14勝9敗的成績，完成連續2年奪下勝投王（最多勝），並幫助球隊登上日本第一，成為球隊輪值的重要支柱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有原在X（前推特）寫道，「在鷹隊的3年裡，能與隊友切磋琢磨、思考棒球，還能在小久保監督帶領下完成聯盟2連霸與日本一，都是我一生的回憶，」他也提到球迷的支持是自己最大的後盾，「從第一年初登板起就用溫暖掌聲迎接我，不管任何狀況都呼喊我的名字，讓我在投手丘上感受到非常強大的力量。」

隨著3年合約期滿，有原也正式與軟銀道別。他在貼文中特別點名曾與自己組成投捕搭檔的捕手，包括嶺井博希、甲斐拓也、海野隆司、谷川原健太、渡邊陸等人，感性寫下：「謝謝你們一直在比賽中也持續與我溝通，」並向鷹軍選手、球團工作人員與相關人士一併致謝。

同日火腿球團也宣布已與有原達成加盟合意；有原透過球團表示，「能回到職棒人生起點的北海道、再次與火腿鬥士結緣，我非常開心，」他也強調未來目標明確，「在新庄監督帶領下，我會以奪冠為目標全力揮臂，盡可能多投哪怕1局也好，為球隊貢獻。」