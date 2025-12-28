運動雲

補強後場深度！快艇正式簽下G聯盟單場53分後衛華盛頓

▲洛杉磯快艇以雙向合約簽下華盛頓（TyTy Washington）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯快艇隊甩開開季低迷，近期笑納一波3連勝，台灣時間28日他們在針對陣容進行補強，與曾在發展聯盟單場繳出過53分的後衛華盛頓（TyTy Washington）簽下一份雙向合約，增加球隊板凳深度。

《The Athletic》記者莫瑞（Law Murray）稍早撰文指出，快艇已經正式以雙向合約簽下後衛華盛頓，由於他們原本就雙向合約球員已滿，為了替華盛頓騰出空間，最後決定裁掉了丹尼斯（RayJ Dennis）。

24歲的華盛頓對快艇隊的體系並不陌生，今年7月，他曾與快艇簽下過一份Exhibit 10合約並參加季前訓練營，雖然在開賽前成為最後一波被裁掉的球員，但他隨後加入快艇下屬的發展聯盟球隊——聖地牙哥快艇隊，持續磨練球技。憑藉在Ｇ聯盟的出色發揮，快艇球團決定重新將其簽回，他將加入桑德斯（Kobe Sanders）及米勒（Jordan Miller）成為隊上第三位雙向合約球員。

華盛頓本賽季在Ｇ聯盟極佳的比賽狀態，出戰的16場比賽中，他場均貢獻19.9分、5.2籃板、5.6助攻及1.6抄截。更令人驚豔的是他優異的投籃效率，命中率49.4%、三分球命中率43.4%，罰球命中率也達89.3%。此外，他在G聯盟生涯曾有單場53分、10籃板、4助攻的瘋狂表現，充分證明了其作為得分型控衛的爆發力。

身為2022年 NBA 選秀會的第29順位新秀，華盛頓的職業生涯初期並不順遂。他最初效力於休士頓火箭隊，隨後在 2023 年休賽期經歷多次交易，先後轉手亞特蘭大老鷹與奧克拉荷馬城雷霆，最後被裁掉。之後他分別以雙向合約效力過密爾瓦基公鹿與鳳凰城太陽。

儘管在NBA正規賽事的場均數據僅為3.3分、1.2助攻，投籃命中率約34.7%，但華盛頓在發展聯盟的穩定輸出，仍讓快艇看好他能為球隊提供額外的後場深度。

