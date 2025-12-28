運動雲

村上短約引熱議！上原浩治認同白襪操作　但最怕被「輸球氣氛」牽著走

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本強打村上宗隆日前與白襪簽下2年3400萬美元合約引發熱議；對此曾在讀賣巨人及大聯盟都繳出好表現的前投手上原浩治，近日登上TBS節目Sunday Morning體育單元擔任來賓時表示，這份2年合約在他看來相當合理，但也點出村上前往白襪後可能面臨的最大挑戰。

村上在入札正式公告後熱度飆升，身為「和製大砲」被視為自由市場熱門人選，多支球團傳出檯面下展開接觸；有部分美國媒體甚至曾推測，村上可能獲得總額超過2億美元的超大型合約，不過他最終仍選擇與白襪簽下2年合約。

節目中，主持人提到外界對短約的疑問，並詢問「不少人覺得2年合約是不是太短了？」上原浩治隨即表態：「我個人覺得這是合理的。」

他分析球團端思維，指出：「長期合約對球團來說未必有那麼多好處，畢竟誰也不知道他能不能打出成績；先用2年來觀察，如果他真的打得好，途中也可能出現交易，透過交易，球團就能換到幾名年輕選手。我想白襪也可能有這樣的盤算。」

不過，上原也提出唯一讓他在意的地方，白襪近年戰績長期低迷，球隊至本季為止已連續3年吞下100敗以上，其中更在2024年慘吞121敗；上原提醒，雖然大聯盟球隊變化速度快，但「輸球文化」很容易在球隊內部形成氣氛，對新加入的球員是一大考驗。

他說：「大聯盟差不多3年左右，球隊很快就會改變，」接著也直言：「輸到超過100敗，球隊休息室就會變成每天都像在輸球的氛圍，」因此他特別叮嚀村上：「我希望他不要被那種氛圍牽著走。」

