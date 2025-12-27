運動雲

快訊／林志玲加持無用　洋基工程主場開幕戰36分慘敗收場

▲領航猿盧峻翔、李家慷，洋基工程葉惟捷、張鎮衙。（圖／PLG提供）

▲「夜王」盧峻翔率領航猿開季取得5連勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃洋基工程隊史主場開幕首戰，27日吸引「滿場」3400位球迷入場觀戰。球團也特別請來永遠的女神林志玲現身力挺，更在開場隨啦啦隊「洋基女孩」大跳經典韓團少女時代經典名曲Oh!，展現永遠的女神魅力。不過洋基工程卻是全場挨打，面對聯盟龍頭桃園璞園領航猿強勢出擊，洋基末節一度落後達40分，最終領航猿127比91喜迎開季5連勝。

洋基工程主場開幕戰今日登場，除了「韓援4皇」其中3位包括睦那京、李素敏與崔洪邏登場應援外，開幕首戰還請來永遠的女神林志玲加持應援，林志玲也特別在開賽與洋基女孩大秀熱舞，希望為洋基主場首戰帶來滿滿加持。

▲領航猿盧峻翔、李家慷，洋基工程葉惟捷、張鎮衙。（圖／PLG提供）

▲領航猿李家慷此戰也拿下17分。（圖／PLG提供）

不過洋基開賽就陷入苦戰，上半場落後一度超過20分，半場打完領航猿手握17分穩定領先。

下半場開打後，領航猿更是持續火力全開，末節甚至一度領先來到40分之多，最終領航猿13人上場都有得分紀錄，5人得分達雙位數，阿提諾砍下23分、12籃板，李家慷17分，盧峻翔16分攜手合作下，以36分之差痛宰洋基工程。

苦吞開季3連敗的洋基工程方面，此戰以傑克森拿下25分、7助攻最佳，喬治金19分，庫薩斯15分、12籃板，本土球員以張鎮衙的9分最高。

▲領航猿盧峻翔、李家慷，洋基工程葉惟捷、張鎮衙。（圖／PLG提供）

▲洋基工程張鎮衙拿下9分，為本土最高得分者。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG洋基工程領航猿盧峻翔阿提諾李家慷張鎮衙台籃

