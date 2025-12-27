運動雲

落後21分追到剩2分戰神卻逆襲失敗　許皓程：不能總指望從大洞爬回來

▲臺北台新戰神作客不敵福爾摩沙夢想家、許皓程。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神作客不敵福爾摩沙夢想家。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

臺北台新戰神27日作客台中洲際迷你蛋，與福爾摩沙夢想家展開一場高強度的拉鋸戰。戰神在比賽初期一度陷入多達21分的落後泥淖，雖在下半場展現驚人韌性、將比分縮小至僅剩2分差，可惜末節後繼無力，最終以98比108遺憾吞敗，連勝也遭中斷。

雖然沒能在客場延續連勝，戰神總教練許皓程賽後出席記者會仍對球隊下半場韌性表示肯定，但也直言球隊在「挖洞與補洞」之間仍有學習空間，且在追分最關鍵的時刻「那一口氣總沒能壓過去」，往往因為一個失誤或投籃不進而功虧一簣，所以球員在開賽的專注度仍需提升，「我們不能每一場都指望能從大坑洞中爬回來贏球。」

▲臺北台新戰神作客不敵福爾摩沙夢想家、許皓程。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神總教練許皓程。（圖／TPBL提供）

此外，針對場上激烈的對抗，許皓程也提到全隊個人犯規偏多，未來球員必須在積極防守的同時，學習如何與裁判的吹判尺度「共存」。

本場比賽的戰神隊個人數據焦點莫過於控衛丁聖儒，他全場送出驚人的13次助攻，扮演球隊追分期的核心動力，在場上情緒激昂之處，還曾在與夢想家洋將布依德（Julian Boyd）對位時展現激情，賽後他解釋這並非挑釁，而是希望在連續製造對方進攻犯規後，能以此帶動球隊士氣與防守能量。

▲臺北台新戰神丁聖儒（右）。（圖／TPBL提供）

▲臺北台新戰神丁聖儒（右）。（圖／TPBL提供）

丁聖儒此役最後繳出10分13助攻的「雙十」成績單，儘管數據亮眼，他仍對自己的4次失誤感到自責，特別是發生在第四節的關鍵失誤，他認為這是在高強度階段不應出現的錯誤，未來應該更精進。

