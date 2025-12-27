連睦那京都喊「漂亮」　林志玲PLG職籃應援大跳少女時代熱舞

▲林志玲化身勝利女神，為洋基工程主場開幕戰賽前大跳熱舞應援。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃洋基工程隊史主場開幕首戰，27日吸引3400位球迷滿場盛況。「志玲姐姐」林志玲除了換上洋基女孩應援服現身力挺，並在開場隨啦啦隊「洋基女孩」大跳經典韓團少女時代經典名曲Oh!，展現永遠的女神魅力。韓籍啦啦隊女神睦那京首次與林志玲相見歡，都忍不住以中文大讚「漂亮！」

洋基工程專屬啦啦隊「洋基女孩」此次找來多位人氣女神加入，其中睦那京、李素敏與崔洪邏以及朴淡備更組成「韓籍四皇」。

今日開幕戰更「加碼」找來台灣永遠的優雅女神林志玲站台加持，林志玲除了賽前進行「敲鐘」儀式，象徵主場開幕首戰到來，更在賽前與洋基女孩大跳應援熱舞。

林志玲更透露，「因為洋基工程的劉董事長的夫人是我的學妹，因此她邀請我來開幕戰應援，我也答應來到這裡，洋基工程籃球隊雖然是職籃的新星，但相信在未來一定是能結合娛樂、文化產業還有最重要的熱血精神的團隊。」

至於高人氣的韓籍啦啦隊成員睦那京受訪時透露，作為一支全新球隊的成員，這段期間非常努力與大家磨合，「今天是洋基工程的第一場比賽，我們很認真準備，希望把最厲害的一面呈現給大家。」

她也談及首次見到女神林志玲的感想，睦那京表示，看到她本人覺得身材管理非常好，我以後也會認真努力維持，很開心今天能跟她一起演出。」

▲睦那京（中）大讚林志玲本人漂亮。（圖／洋基工程提供）