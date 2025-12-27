>

連睦那京都喊「漂亮」　林志玲PLG職籃應援大跳少女時代熱舞

▲林志玲現身PLG職籃，為洋基工程主場開幕戰應援，韓援睦那京、李素敏、崔洪邏。（圖／洋基工程提供）

▲林志玲化身勝利女神，為洋基工程主場開幕戰賽前大跳熱舞應援。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃洋基工程隊史主場開幕首戰，27日吸引3400位球迷滿場盛況。「志玲姐姐」林志玲除了換上洋基女孩應援服現身力挺，並在開場隨啦啦隊「洋基女孩」大跳經典韓團少女時代經典名曲Oh!，展現永遠的女神魅力。韓籍啦啦隊女神睦那京首次與林志玲相見歡，都忍不住以中文大讚「漂亮！」

洋基工程專屬啦啦隊「洋基女孩」此次找來多位人氣女神加入，其中睦那京、李素敏與崔洪邏以及朴淡備更組成「韓籍四皇」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日開幕戰更「加碼」找來台灣永遠的優雅女神林志玲站台加持，林志玲除了賽前進行「敲鐘」儀式，象徵主場開幕首戰到來，更在賽前與洋基女孩大跳應援熱舞。

林志玲更透露，「因為洋基工程的劉董事長的夫人是我的學妹，因此她邀請我來開幕戰應援，我也答應來到這裡，洋基工程籃球隊雖然是職籃的新星，但相信在未來一定是能結合娛樂、文化產業還有最重要的熱血精神的團隊。」

至於高人氣的韓籍啦啦隊成員睦那京受訪時透露，作為一支全新球隊的成員，這段期間非常努力與大家磨合，「今天是洋基工程的第一場比賽，我們很認真準備，希望把最厲害的一面呈現給大家。」

她也談及首次見到女神林志玲的感想，睦那京表示，看到她本人覺得身材管理非常好，我以後也會認真努力維持，很開心今天能跟她一起演出。」

▲林志玲現身PLG職籃，為洋基工程主場開幕戰應援，韓援睦那京、李素敏、崔洪邏。（圖／洋基工程提供）

▲睦那京（中）大讚林志玲本人漂亮。（圖／洋基工程提供）

關鍵字： 林志玲PLG洋基工程志玲姐姐睦那京李素敏崔洪邏台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

元坤盃七人制橄欖球國際邀請賽　盼未來朝「台灣賽」目標邁進

元坤盃七人制橄欖球國際邀請賽　盼未來朝「台灣賽」目標邁進

林志玲化身「勝利女神」大秀熱舞　洋基工程主場爆滿3400人觀戰

林志玲化身「勝利女神」大秀熱舞　洋基工程主場爆滿3400人觀戰

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

台灣最大橄欖球盛宴　元坤盃七人制國際邀情賽火熱開打

台灣最大橄欖球盛宴　元坤盃七人制國際邀情賽火熱開打

湖人大危機！　「鄉村曼巴」里夫斯左小腿傷勢將缺陣4周

湖人大危機！　「鄉村曼巴」里夫斯左小腿傷勢將缺陣4周

傷病魔咒又來！獨行俠「一眉」戴維斯　聖誕大戰傷退結果出爐

傷病魔咒又來！獨行俠「一眉」戴維斯　聖誕大戰傷退結果出爐

悲情！昔日曾是選秀榜眼新星　懷斯曼本季第2度遭溜馬釋出

悲情！昔日曾是選秀榜眼新星　懷斯曼本季第2度遭溜馬釋出

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

NBA「聖誕大戰」票價出爐！　尼克騎士之戰最便宜要1.3萬台幣

NBA「聖誕大戰」票價出爐！　尼克騎士之戰最便宜要1.3萬台幣

【爸開心接下課卻被當空氣？】女兒奔向「阿玉」懷裡...他當場傻住XD

熱門新聞

快訊／林志玲登PLG職籃　洋基主場開幕戰攜手韓籍啦啦隊3皇現身

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

「樂天王陽明」張為瀚接任徐若熙軟銀翻譯、年薪可能直接翻3倍

睦那京一日店長現身台北咖啡店　自曝每天3杯咖啡、週末迎洋基女孩首秀

洋基隊長帶頭留人！賈吉成條紋軍決策盟友　盼球團留貝林傑

讀者回應

﻿
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366