期限逼近！岡本和真去向出現變數　美媒看好天使有望簽下

▲讀賣巨人軍岡本和真。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

讀賣巨人主砲岡本和真透過入札制度挑戰大聯盟，近期傳出「新天地」出現變數，原本海盜被視為最熱門下家，但天使近日急速竄升，美媒更直言他可能成為倫登（Anthony Rendon）的接班人，並點名「洛杉磯與他有強烈連結」。

岡本和真的談判期限截至台灣時間1月5日上午7點；美國媒體《FanSided》分析，由於截止日迫近，「目的地可能會在新年前就確定」，預測近期內就會有轉隊消息出爐。

《FanSided》指出，天使目前最缺的兩項戰力正好能由岡本補上，「如果天使需要兩樣東西，那就是能穩定把球打進場內的打者與稱職的三壘手，岡本同時符合這兩點，」天使過去在簽下日本自由球員方面曾經成功，「大谷翔平效果相當好」，認為天使若能出手簽下岡本將是「明智選擇」。

另一家媒體《The Sporting News》同樣把天使列為重要競爭者，報導指出天使「預計將簽下一名價值6400萬美元的日職超級球星，作為倫登後任，」目前岡本的市場評價被估算為4年總額6400萬美元，該報導也認為這份合約「對天使而言並非天價」，即便球隊向來對開大合約態度保守，仍屬於可負擔範圍。

目前傳出岡本可能落腳的球隊包括：天使、海盜、紅襪、藍鳥、小熊、響尾蛇共6隊；雖然外界普遍認為海盜仍是最具聲勢的選項，但隨著談判期限逼近，天使隊加入競逐且「猛追」的態勢，也讓岡本的最終去向增添更多變數。