林志玲化身「勝利女神」大秀熱舞　洋基工程主場爆滿3400人觀戰

▲林志玲化身勝利女神，為洋基工程主場開幕戰敲鐘應援。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃洋基工程隊史主場開幕首戰，27日吸引3400位球迷滿場盛況。雖然韓籍啦啦隊4皇「3缺1」，睦那京、李素敏、崔洪邏亮麗現身外，永遠的女神「志玲姐姐」林志玲除了換上洋基女孩應援服現身力挺，還特別以一襲深黑色禮服「敲鐘」，象徵洋基工程大船入港，迎接隊史歷史性主場首戰到來。

洋基工程隊史主場首戰，高人氣的「韓籍4皇」啦啦隊3缺1，僅有睦那京、李素敏、崔洪邏3人登場，朴淡備因行程未能現身應援。不過洋基開幕戰特別邀請永遠的女神「志玲姐姐」林志玲擔任嘉賓助陣，賽前林志玲除了換上洋基女孩應援服，與此戰所有啦啦隊員合體。

在主場開幕儀式上，林志玲也換上一襲深色禮服，展露永遠的女神風采，並和洋基工程劉士源董事長，於洋基主場方舟船頭「敲鐘」，象徵隊史主場開幕戰迎接序幕。

在開幕賽前儀式上，林志玲更是直接親自上陣，與洋基女孩一同進行賽前熱舞表演，她也透露自己來到洋基工程主場應援的最大主因，展現優雅女神本色。

雖然剛過51歲生日，但林志玲完美體態與現役啦啦隊員們相比毫不遜色，舉手投足都是外界關注焦點，也讓洋基主場開幕戰增添不少話題與可看性。林志玲也喊話「方舟啟程」，全新旅程帶著勇氣乘風破浪，並帶領全場球迷喊聲為洋基工程加油。

▲林志玲也在賽前熱舞為洋基主場啟航應援。（圖／洋基工程提供）