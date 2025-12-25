運動雲

海神聖誕公益之旅　蘇文儒領軍為孩子們送暖

▲海神3位球員聖誕節探訪高醫兒科病房、蘇文儒折氣球給兒科門診的孩童。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神3位球員聖誕節探訪高醫兒科病房。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神陣中三位球員勤明慶、蘇文儒與廖偉皓，於24日穿上聖誕老人裝扮，前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院兒科部門，為住院及門診的孩子們帶來聖誕驚喜。他們不僅親手送上全家Convenience Wear中筒線襪作為禮物，還在門診等候區現場製作造型氣球，陪伴病童及前來看診的小朋友，緩解大家緊張的情緒，讓醫院充滿溫暖氛圍。

這次公益活動由國揚集團旗下的高雄全家海神隊主導，延續球隊長期以來回饋在地、關懷社會的精神。活動當天，球員們事先特別上網學習如何折氣球。

▲海神3位球員聖誕節探訪高醫兒科病房、蘇文儒折氣球給兒科門診的孩童。（圖／高雄全家海神提供）

▲蘇文儒折氣球給兒科門診的孩童。（圖／高雄全家海神提供）

蘇文儒笑說，「這完全難不倒我，很高興能參與這麼有意義的活動，希望孩子們都能早日康復。」廖偉皓則分享，從不會打結到順利完成氣球貴賓狗，讓他充滿成就感，勤明慶也表示這經驗難忘。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言及小兒加護室主任劉怡慶也到場與球員和孩童互動。球員們對高醫團隊的支持表達感謝，並表示能參與這樣的溫馨活動非常開心。

自2021年高雄全家海神隊成立以來，高醫醫療團隊就組成專業後援，涵蓋骨科、復健、營養與運動醫學等單位，從健康檢查到賽事緊急醫療，全方位守護球員健康，協助他們迅速回歸賽場，成為球隊最堅強的後盾。

▲海神3位球員聖誕節探訪高醫兒科病房、蘇文儒折氣球給兒科門診的孩童。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神3位球員為小朋友帶來滿滿驚喜與禮物。（圖／高雄全家海神提供）

