快訊／傳奇女神三上悠亞來了　加盟夢想家見面會正式登場

▲日本女神三上悠亞連兩季降臨台灣職籃加入夢想家應援。（圖／TPBL職籃資料照）

記者杜奕君／台北報導

台灣職籃本賽季最強應援女神「三上悠亞」來了！福爾摩沙夢想家今（23）日舉辦媒體見面會，宣布三上悠亞正式以夢想家啦啦隊 Formosa Sexy 成員身分登場。這也是她加入後首次面對台灣媒體，分享回到夢想家主場應援的期待，盼與 Formosa Sexy 團隊一同為主場注人更多熱情與活力。

三上悠亞去年曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，以充滿感染力的應援帶動全場氣氛，獲得球迷熱烈回響。她以日本偶像團體SKE48 出道，後續活躍於演藝圈與時尚領域，並擁有廣大國際粉絲支持，近年亦跨足多元藝能活動與品牌經營，展現多元面向與個人魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及首次與台灣媒體公開見面，三上悠亞表示，「很期待在媒體見面會上和台灣的媒體朋友們正式見面，也謝謝大家一直以來的關心與支持。我會好好準備，期待在夢想家主場和大家一起感受最熱烈的應援氛圍。」

此次加入 Formosa Sexy，三上悠亞將於本季例行賽下列主場賽事登場應援：

12/27、12/28、1/17、1/18、3/25、3/27。