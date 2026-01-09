道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

▲史都華（Brock Stewart）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今日完成兩名自家球員的薪資仲裁合約協議，分別以160萬美元與外野手寇爾（Alex Call）續約，並以130萬美元與火球右投史都華（Brock Stewart）達成共識，成功避開仲裁程序。目前隊內具備仲裁資格的球員中，僅剩左投班達（Anthony Banda）尚未完成談約。

31歲的寇爾今年首度取得薪資仲裁資格，上季在交易截止日前由國民轉戰道奇後，於新東家出賽38場，打擊三圍為.247/.333/.384，敲出2支全壘打、貢獻5分打點。季後賽方面，他出賽7場，11打數擊出4支安打。

34歲的史都華則進入第2年薪資仲裁。上季同樣在交易截止日前從雙城轉隊至道奇，但僅出賽4場、投3.2局便因肩傷提前報銷。不過整體來看，他去年合計出賽43場，投37.2局送出44次三振，防禦率2.63。

至於32歲的班達，處於薪資仲裁第2年，上季年薪為100萬美元。他效力道奇的第2個球季出賽71場，為全隊投手中最多，投65局送出61次三振，防禦率3.18，是牛棚中相當吃重的一員。