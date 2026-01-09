NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

▲前CBA宏國象洋將久旺辭世，享壽68歲。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

前中華職籃CBA宏國象洋將久旺（Jawann Oldham）本周在美國亞特蘭大辭世，享壽68歲。身高213公分的他曾在NBA效力10個賽季，退役後仍活躍於全球籃球圈，不僅參與韓國職籃（KBL）與中國籃協創建，更在阿布達比與杜拜經營籃球學院，為亞洲籃球留下不可磨滅的足跡。久旺母校西雅圖大學也發表聲明表示哀悼，稱他是男子籃球歷史上最傑出的球員之一。

NBA生涯與宏國象奪冠經歷

久旺於1980年NBA選秀次輪被丹佛金塊選中，憑藉出色籃板與阻攻能力，在NBA八支球隊打滾10年，曾與麥可·喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、派屈克·尤英（Patrick Ewing）等巨星同場競技。雖然他並非得分手，但前NBA球星卡特萊特 (Bill Cartwright)曾盛讚其運動能力超群，是他生涯見過跑得最快、跳得最高的長人之一。離開NBA後，久旺於38歲高齡加盟中華職籃宏國象隊，憑藉禁區實力助隊奪下二年總冠軍，並拿到職業生涯首枚冠軍戒指。

RIP Jawann Oldham, NBA Center

Nuggets, Rockets, Bulls, NY Knicks, Kings, Magic, LA Lakers, Pacers

CBA All-Defensive Team & Blocks Leader w/ OKC Cavalry

Gold at 1979 Summer Universiade

Seattle Chieftains

SeattleU Hall of Fame (2012)

Parade All-American#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/JrdQwiSRqP — LegacyTributes (@InMemoriamX) January 7, 2026

從西雅圖到全球籃球舞台

久旺的籃球路起步於克利夫蘭高中及西雅圖大學，他在校期間場均14.8分、9.3籃板，歷史籃板榜僅次於傳奇球星艾爾金·貝勒（Elgin Baylor）。退役後，他將影響力擴及亞洲及中東，協助建立韓國、台灣、中國、日本職業聯賽，也在杜拜與阿布達比創辦籃球學院，培育無數新世代球員，成為籃球全球化的重要推手。

#RIP to the Cleveland High School and Seattle University Chieftans Legend Juwann Oldham.



Big Fella was a nice dude and spent the last 20+ years in Dubai. pic.twitter.com/wZWNe57akh — Eldridge Recasner (@erecasner) January 5, 2026

同儕與球迷追思

久旺的逝世令球壇及球迷深感不捨。前NBA球星與隊友們回憶他為「自由靈魂」、「熱愛生活的人」，不僅具備優異運動能力，也以專業態度與隊友建立深厚情誼。宏國象球迷與亞洲籃球圈人士紛紛悼念他，認為他是禁區守護神與籃球文化推手，留給世人的是一段跨洲、跨世代的籃球傳奇。