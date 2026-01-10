全台最強運動後盾！富邦金控狂掃「運動推手獎」11項大獎

運動雲

▲富邦金控及子公司於2025運動推手獎頒獎典禮共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠。（圖／富邦金控提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

運動部9日舉辦114年度運動推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括11項大獎肯定，榮登企業之冠！富邦金控榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三項殊榮；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券均獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」。富邦長期支持及推動台灣體育發展，實踐「正向力量 成就可能™」的品牌精神，展現企業永續與社會責任的堅定承諾。

富邦金控董事長蔡明興表示，非常感謝運動部的肯定，富邦金控已連續17年榮獲「運動推手獎」，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。為擴大對運動與永續發展的支持，富邦金控2025年率先成為首家以自願性碳權抵換支持大型馬拉松賽事的金融業者，同時我們也透過富邦「有志一同™」公益平台積極培訓同仁成為視障陪跑員或擔任賽事志工，從企業到員工一起以行動支持運動！

未來，富邦也將持續對體育的支持與承諾，積極經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並作為「富邦 Dream Team」選手們的堅強後盾，同時也致力運動的「傳承與培育」，具體落實企業力挺運動的決心。

富邦金控連續四年同時獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項。自2009年起贊助「臺北馬拉松」，迄今已長達17年，並攜手主辦單位推動綠色賽事；自2015年起富邦連續11年贊助支持舉重女神郭婞淳，見證她從世界冠軍邁向傳承典範的歷程；更自1993年起連續33年支持「富邦公牛隊」，支持台灣國球成長發展、建立棒球運動人才庫。富邦金控也將持續以企業影響力，厚植並支持台灣體育發展。

▲富邦人壽運動推手獎獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」，運動部李洋部長(左)頒獎予富邦人壽陳秀玲資深副總經理(右)。（圖／富邦金控提供）

富邦人壽為力挺友善多元的運動環境發展，長期支持多項賽事、個人選手及集團球隊，不僅連續六屆冠名贊助2026高雄富邦馬拉松，透過推展「運動平權」使輪椅及視障跑者共享城市賽道，亦於UBA大專籃球聯賽寫下十週年冠名里程碑，持續發揮帶領各級決賽及輪椅籃球運動登上臺北小巨蛋影響力；同時，更成為「聽障女子百米跨欄世界紀錄保持人」許樂的後援力量，積極挹注大學四年訓練經費及串聯傷病醫療資源，幫助備戰2025年東京聽障奧運，進而創下勇奪100公尺跨欄銀牌佳績。

台北富邦銀行連續十一年贊助「臺北富邦勇士」籃球隊，力挺球隊征戰東超賽季，並連續十年贊助「台灣職業高爾夫協會」，支持TPGA巡迴賽，培育高球新秀。同時，積極推動金融與運動的跨界融合，打造悍將及勇士主題分行，舉辦悍將及勇士小富翁理財營，結合球星互動，培養青少年理財觀念。今年更推出全台首張結合職棒與職籃的雙球聯名卡「富邦悍勇卡」，打造運動生活圈。未來，北富銀將持續以創新行動支持多元體育發展，強化產業競爭力，推動台灣體育邁向國際。

▲富邦獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎，富邦人壽陳秀玲資深副總經理(右2)代表領獎，並與高球選手潘政琮(左2)、富邦悍將棒球隊范國宸(右1)、臺北富邦勇士籃球隊球員蔡文誠(左1)合影。（圖／富邦金控提供）

富邦產險力挺台灣體育發展，為提升國內運動風氣及保障而努力，長期贊助各項運動賽事，培育優秀運動選手，本次分別以長期支持高球選手潘政琮、富邦悍將棒球隊及台北富邦勇士籃球隊，榮獲「贊助類金質獎」及「贊助類長期贊助獎」兩項獎項。富邦產險也以保險專業守護全民運動安全，持續開發路跑、登山、海域活動等多元化商品，協助降低運動風險。同時，鼓勵員工將運動融入生活，規律運動，串聯線上運動平台推動員工健走計劃，也於今年再度獲得「運動企業認證」之肯定。

富邦證券長期投入資源支持台灣體育，積極贊助國內職棒、職籃及多位優秀運動員，展現對運動產業的深厚關懷與承諾。公司不僅支持知名運動賽事，更深入基層，培育潛力選手，為體壇注入正向能量。多年來的行動努力，讓富邦證券榮獲「114年運動推手獎」贊助類金質獎及長期贊助獎兩項殊榮，充分肯定公司推動運動文化的努力與貢獻。未來，富邦證券將秉持「以行動創造影響力」的精神，鼓勵全民參與健康運動、支持在地職業運動，凝聚社會力量，共同促進社會正向進步。

