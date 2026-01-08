運動雲

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

記者杜奕君／綜合報導

NBA又出現驚天交易！亞特蘭大老鷹明星控衛楊恩（Trae Young）台灣時間8日正式被交易送往華盛頓巫師，巫師則換回麥卡倫（CJ McCollum）及基斯珀特（Corey Kispert）。只是這筆交易發生當下，老鷹正在主場迎戰紐奧良鵜鶘來訪。轉播單位也捕捉到楊恩得知交易後，向教練團、隊友致意，並在全場球迷見證下離開球場。

現年27歲，4度入選明星賽的楊恩，自新秀賽季就效力老鷹至今長達8季，期間3度幫助老鷹闖進季後賽，甚至率隊挺進東區冠軍賽，不過本季楊恩因傷缺陣多時，且老鷹戰力重心明顯移轉來到強森（Jalen Johnson）身上，也讓楊恩交易傳聞不斷，並在今日正式被送往巫師。

今日老鷹主場迎戰鵜鶘，楊恩並未登場出賽，而是戴起眼鏡並身著便服亮相，只見他在此戰進行過程中，得知自己正式被球隊交易，當下楊恩也向教練團簡短道別，並在全場球迷最後的歡呼道別之下，提前走入球員通道退場。

楊恩本季僅出賽10場，平均可繳出19.3分、1.5籃板、8.9助攻、1抄截，預料在缺乏後場指揮官的巫師陣中，將扮演吃重角色。巫師本季戰績則為10勝26敗，目前排名暫居東區倒數第2位。

▲▼老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩正式告別老鷹，將投入新東家巫師懷抱。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA楊恩老鷹巫師交易

