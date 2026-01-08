運動雲

沒有不可能！雲豹完成職籃主場搬遷　中壢運動中心嶄新主場曝光

▲雲豹完成不可能任務，致力將巨蛋獨有的觀賽體感搬至中壢主場。（圖／雲豹提供）

▲雲豹完成不可能任務，致力將巨蛋獨有的觀賽體感搬至中壢主場。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹將於明(9日)迎戰新北國王，此戰不僅是球隊2026年主場首戰，更是移師中壢國民運動中心後的首場賽事，球團執行長張建偉表示，「雲豹不是只換個地方打球，而是堅守對桃園這座城市的承諾，我們把桃園巨蛋特有的觀賽體驗，原汁原味帶進中壢主場，這件事難度非常高，但球團仍決定不計代價，全力展現深耕桃園的決心！」

由於桃園巨蛋進行整修，球團為了將巨蛋規格的主場設備完整移至中壢國民運動中心， 程規模遠超外界想像，執行長張建偉透露，包含16×4.5公尺大型LED螢幕、燈光、音響與各項賽事重裝備，都需全數搬遷，實際場佈成本甚至高於過往在桃園巨蛋的規格，堪稱是一次「不可能的任務」。

▲雲豹完成不可能任務，致力將巨蛋獨有的觀賽體感搬至中壢主場。（圖／雲豹提供）

球團於昨(7日)清晨七點正式展開搬遷作業，在攝氏約十度的低溫下全面動員進場施工，現場出動一輛80噸大型吊車、三台17噸大卡車、五台3.5噸貨車與四台鷗翼式大貨車，同步進行燈光、音響、LED螢幕、球場地板與籃框等重裝器材的吊掛與運送，整體工程規模浩大，現場投入人力超過百人，全力確保各項設備能於中壢國民運動中心順利完成建置。

球團也特別感謝中壢國民運動中心、康福搬家以及各協力單位的鼎力相助，讓這次 難度極高的主場搬遷工程得以在緊湊時程中順利完成。

張建偉強調，球團為了這次的主場搬遷工程，行前花費無數時間進行評估，以及全體同仁日以繼夜的努力，就是要告訴大家，雲豹深耕桃園的決心絕不因為場館更換而打折，他說，「這次重返中壢，並重啟當年的經典口號『集中壢亮』，就是想讓桃園、中壢亮起來，誠摯邀請所有球迷前進中壢新主場，為我們桃園台啤永豐雲豹頑張！」

▲雲豹完成不可能任務，致力將巨蛋獨有的觀賽體感搬至中壢主場。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 台啤永豐雲豹雲豹主場中壢運動中心台籃TPBL

【打開全是滿滿的作業】緊張哥不小心把妹妹的上學書包帶來機場

