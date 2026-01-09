運動雲

走到這一步得來不易！黃子鵬謝謝前輩鋪的路　也談回饋基層計畫

▲▼ 黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹9日為「老虎」黃子鵬舉辦盛大加盟儀式，談到能結束長久漂泊回到故鄉、陪伴父母，黃子鵬一度情緒潰堤、哽咽落淚，披上台鋼戰袍後也正式「猛虎出閘」；對於一路走來的心路歷程，他也有話要說。

黃子鵬坦言，這次轉隊最重要的考量並非單一因素，生涯發展、家人「其實一定都有，」他提及，選擇FA制度走到這一步，讓他更感受到這條路得來不易，「我們這些做後輩的，真的要很感謝很多前輩，他們在前面做了很多犧牲，到現在才慢慢有成功案例，所以很謝謝前輩們為我們鋪的路。」

黃子鵬與台鋼雄鷹簽下5年6600萬合約，月薪105萬元也是雄鷹隊史首名百萬月薪本土投手，被外界視為後輩球員的指標之一；對此他則保持低調態度，「只要堅持、努力堅持自己的目標，那相信就會有好的結果慢慢靠近，」至於會給後輩什麼建議，他也強調：「不管在哪裡都一樣，照著自己覺得好的方向一直努力，不管在國內或國外，都會得到自己認為最好的回報。」

▲▼ 黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

這份合約是中職史上總額第5大合約，且是投手最高合約；對於是否感受到壓力與期待？黃子鵬沒有否認壓力存在，「這個東西（壓力）一定會隨之而來，」不過他強調自己最終仍會回到投手本分，「我要在場上能夠專注投好每一顆球，做好每一顆球之間的判斷，這才是自己要更去心理建設的。」

加盟儀式上最令現場動容的，莫過於黃子鵬談到「回高雄」的情感與家庭分量；他透露與爸媽確定決定回到高雄時，父母的反應相當含蓄，「他們通常都會先裝鎮定，但我相信他們心裡是很開心的，」他也承認自己很少在公開場合有如此激動的情緒，「我也不知道我今天會有這種情緒，可能就是那個感覺吧，畢竟在自己家鄉。」

黃子鵬也提到，從國中畢業後確實很少有機會長時間待在高雄，未來將會有更多時間能在家鄉生活，至於當初提出FA時家人的態度，他說父母並未要求，反而選擇尊重，「他們只說不管我做什麼決定都支持，不會去左右我任何決定。」

除了回家陪伴父母，他也計畫以具體方式回饋基層與母校；黃子鵬表示，未來希望能幫助高雄的國小、國中母校基層棒球隊，「會再跟國小或基層棒球隊的教練聯繫，希望從教練那邊討論出他們真正需要的東西，我再給予幫助，這樣比較有效率。」

▲▼ 黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 台鋼雄鷹、中華職棒、黃子鵬、棒球、加盟儀式

