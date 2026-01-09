黃子鵬月薪105萬台鋼雄鷹土投第一人　中職土投最高薪仍是江少慶

▲黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹，月薪有高達105萬。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中職本土強投「老虎」黃子鵬加盟台鋼雄鷹，9日於高雄左營舉行盛大的歡迎儀式，台鋼球團展現極大誠意，而領隊劉東洋也在記者會上揭曉合約細節，表示黃子鵬是以5年總值6600萬、月薪高達105萬元的身價加盟，成為台鋼隊史首位百萬月薪的本土投手，不過目前中職本土投手中月薪最高的人，仍是由本季轉戰統一獅、月薪107萬元的江少慶。

台鋼雄鷹球團於高雄地標左營蓮池潭龍虎塔，為隊史首位自由球員（FA）加盟強投「老虎」黃子鵬舉辦盛大儀式，領隊劉東洋在記者會上表示，網羅黃子鵬是球團在季後的「百分之百正確決定」。劉東洋揭露，雙方交涉過程非常順利，球團開出月薪105萬元、總額6600萬元的合約，展現絕對誠意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「子鵬是國家隊的核心，更是人品、球技與練習態度兼具的選手，這個身價非常符合他的實績與對年輕選手的示範作用，」劉東洋強調，「這是不失禮的條件，也是對他身價的肯定。」

而月薪105萬的黃子鵬成為台鋼雄鷹隊史第一位月薪破百萬的土投，不過目前新球季聯盟薪資最高的本土投手仍是江少慶。江少慶在統一獅捕手林岱安行使自由球員權利離隊後，被獅隊依補償制度網羅。依照聯盟規章，補償選手原有薪資將由新東家全數承接，江少慶因此延續在富邦悍將時期的待遇，月薪約107萬元。

▲江少慶新球季改披獅袍仍是中職月薪最高的土投。（圖／統一獅提供）