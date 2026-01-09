WBC徵詢找上門　黃子鵬回應曖昧未把話說死

▲黃子鵬加盟儀式。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹去年休賽季簽下隊史首位自由球員加盟投手「老虎」黃子鵬，而他在9日加盟儀式受訪時，也被問到2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊隊相關議題；黃子鵬坦言自己有收到總教練曾豪駒徵詢，不過對是否加入集訓，他態度相對保留，表示「現階段就是先把自己準備好。」

對於近期是否有收到徵詢，黃子鵬明確回應有收到，至於個人意願，他表示現階段首要任務仍是把身體、狀態準備好，「詳細的還是要在1月15號集訓，到時候大家就知道了。」

當被進一步追問是否已給出「答應」或「婉拒」的初步回覆，黃子鵬婉轉提及目前不方便回答，「因為畢竟是換新球隊，所以我得先把自己準備好，接下來的事就是一步一步看怎麼樣去做。」

根據中華隊備戰規劃，為迎接2026年3月登場的世界棒球經典賽，國家隊將在2026年1月15日於國訓中心開訓展開第一階段集訓，預計一路到農曆年前，年後則移師台北大巨蛋進行第二階段訓練與實戰整合。

黃子鵬過往曾在國際賽場上大放異彩，2023經典賽預賽對荷蘭他2.2局失2分（1責失）、2024世界12強棒球賽對多明尼加時，他主投6局耗費66球，沒有被敲任何安打完全封鎖對方打線；對古巴先發1.1局無失分，複賽對委內瑞拉先發4.2局被敲5安失2分，令人印象深刻。