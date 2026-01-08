運動雲

SGA救命！單場飆46分加關鍵跳投　王者雷霆險勝爵士

記者杜奕君／綜合報導

NBA本季龍頭勁旅奧克拉荷馬雷霆8日在主場迎戰猶他爵士，雷霆靠著當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場獨拿46分，包括第4節最後關鍵跳投追平比分，將比賽帶入延長賽。進入延長賽後，雷霆長人霍姆格倫（Chet Holmgren）在決勝時刻補灌得手，最終雷霆以129比125險勝爵士，戰績31勝7敗持續於全聯盟獨走。

此戰雷霆面對西區後段班的爵士，戰況卻一路呈現膠著，比賽前3節打完，雷霆僅以91比86領先。末節爵士展現韌性，打出19比6的強勢攻勢，一度反超8分。不過雷霆靠著一哥SGA壓哨跳投關鍵時刻追平比分，雙方以114比114進入延長賽。

進入延長賽後，SGA與霍姆格倫聯手砍下8分，讓雷霆在剩1分05秒時取得3分領先。不過爵士的森薩博（Brice Sensabaugh）完成灌籃加罰追平比分。比賽倒數29.7秒，霍姆格倫補灌助隊再度超前，SGA最後關頭連續4罰命中，以4分差驚險收下勝利，雷霆也終止近期2連敗。

SGA本場手感火燙，26投14中、19罰17中，貢獻46分、6籃板、6助攻，其中有17分集中在第4節與延長賽。霍姆格倫則有23分、12籃板和3阻攻進帳。

爵士方面，馬卡南（Lauri Markkanen）全場攻下29分並抓下13籃板，本季表現大躍進的主控喬治（Keyonte George）拿到25分、11助攻，中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic）貢獻15分、15籃板和3抄截。爵士苦吞5連敗，目前戰績12勝24敗，暫居西區倒數第3位。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大砍下46分，幫助球隊驚險擊敗爵士。（圖／記者杜奕君攝）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大砍下46分，幫助球隊驚險擊敗爵士。（圖／達志影像／美聯社）

